Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29853337/
24 мая 2017, 15:13 | Футбол: Премьер-лига | Интерфакс

Мэр Рио предложил ФК «Динамо» сыграть с бразильским клубом на открытии арены

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Мэр Рио-де-Жанейро Марсело Безерра Кривелла, посетивший реконструируемый стадион московского ФК «Динамо», выразил надежду, что в матче открытия арены сыграет клуб из Бразилии.

«Было бы прекрасно, если бы в матче открытия стадиона в 2018 году соперником хозяев поля-динамовцев стал бы какой-либо из великих клубов Рио — “Фламенго”, “Флуминенсе”, “Васко да Гама” или мой любимый “Ботафого”», — приводит слова мэра пресс-служба «ВТБ Арена парк».

Центральный стадион «Динамо» был возведен в 1928 году, с тех пор он несколько раз достраивался и дважды реконструировался, перед Олимпиадой 1980 года и накануне Всемирных юношеских игр в 1998 году. Реконструированный стадион «Динамо» может стать тренировочной базой одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сообщалось, что первый матч на новой арене состоится в нынешнем году, в день рождения легендарного вратаря «Динамо» Льва Яшина — 22 октября.

Как сообщалось, соперником «Динамо» в матче открытия стадиона могла стать испанская «Барселона», однако она отказалась, сославшись на напряженный график.

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Динамо» ищет приемлемый вариант трудоустройства Погребняка и Дьякова

«Динамо» ищет приемлемый вариант трудоустройства Погребняка и Дьякова

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Руководство московского футбольного клуба «Динамо» ищет приемлемый вариант трудоустройства нападающего команды Павла Погребняка и защитника Виталия Дьякова, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» исполнительный директор «бело-голубых» Евгений Кречетов.
Еще 7 новостей  Все новости