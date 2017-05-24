Мэр Рио предложил ФК «Динамо» сыграть с бразильским клубом на открытии арены
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Мэр
Рио-де-Жанейро Марсело Безерра Кривелла, посетивший реконструируемый стадион московского ФК «Динамо», выразил надежду, что в матче открытия арены сыграет клуб из Бразилии.
«Было бы прекрасно, если бы в матче открытия стадиона в 2018 году соперником хозяев
Центральный стадион «Динамо» был возведен в 1928 году, с тех пор он несколько раз достраивался и дважды реконструировался, перед Олимпиадой 1980 года и накануне Всемирных юношеских игр в 1998 году. Реконструированный стадион «Динамо» может стать тренировочной базой одной из
Как сообщалось, соперником «Динамо» в матче открытия стадиона могла стать испанская «Барселона», однако она отказалась, сославшись на напряженный график.
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