Мэр Рио предложил ФК «Динамо» сыграть с бразильским клубом на открытии арены

«Было бы прекрасно, если бы в матче открытия стадиона в 2018 году соперником хозяев поля-динамовцев стал бы какой-либо из великих клубов Рио — “Фламенго”, “Флуминенсе”, “Васко да Гама” или мой любимый “Ботафого”», — приводит слова мэра пресс-служба «ВТБ Арена парк».

Центральный стадион «Динамо» был возведен в 1928 году, с тех пор он несколько раз достраивался и дважды реконструировался, перед Олимпиадой 1980 года и накануне Всемирных юношеских игр в 1998 году. Реконструированный стадион «Динамо» может стать тренировочной базой одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сообщалось, что первый матч на новой арене состоится в нынешнем году, в день рождения легендарного вратаря «Динамо» Льва Яшина — 22 октября.

Как сообщалось, соперником «Динамо» в матче открытия стадиона могла стать испанская «Барселона», однако она отказалась, сославшись на напряженный график.