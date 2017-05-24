Петраков продолжит работу на посту главного тренера «Томи»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Томь» по итогам сезона-2016/17 вылетела из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

««Томь» собирается после 20-дневного отпуска 10 июня и проведет два дня беговой работы под руководством тренеров Василия Баскакова и Владимира Помещикова. А 12 июня, вернувшись в Томск после отдыха, тренировочный процесс возглавит Петраков. Предварительная договоренность о продлении контракта с этим уважаемым специалистом уже достигнута, он будет подписан по прибытию Валерия Юрьевича в Томск, — цитирует Кудряшова сайт «Томи».

Российский футбольный союз (РФС) ранее сообщил, что томский клуб не прошел процедуру лицензирования на участие в соревнованиях под эгидой РФС. «Томь» потеряла за зимний трансферный период практически всех игроков основного состава и доигрывала сезон в РФПЛ молодежной командой.

«Президент клуба Сергей Жвачкин решает сейчас вопросы с потенциальными спонсорами — по погашению задолженностей и определению бюджета на сезон-2017/18. Менеджмент футбольного клуба в данный момент занят первостепенной задачей — это лицензирование. Все эти моменты взаимосвязаны. Надеюсь, все решится благополучно, все предпосылки для этого есть», — сказал Кудряшов.

Он также рассказал о том, кто из нынешнего состава останется в команде. «Не со всеми игроками продлены соглашения. Сейчас действующие контракты с клубом у Анте Пульича, Алексея Пугина, Артема Попова, Александра Мелихова, Александра Соболева и Дмитрия Сасина. Молодым футболистам предложены новые контракты на улучшенных условиях. Пока идет процесс переговоров. Ребята ждут лицензирования и погашения задолженностей», — заявил спортивный директор «Томи».