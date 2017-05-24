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24 мая 2017, 10:54 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Спартак» отказался от комментариев по вопросу отсутствия Карреры на вечере РФПЛ

МОСКВА, 24 мая — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Руководство московского «Спартака» отказалось от комментариев по поводу ситуации с отсутствием главного тренера команды Массимо Карреры на вечере, посвященном завершению сезона в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

<em>МОСКВА 24 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов.</em> Руководство московского Спартака отказалось от комментариев по поводу ситуации с отсутствием главного тренера команды <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Карреры</span> на вечере посвященном завершению сезона в Российской футбольной <nobr>премьер-лиге</nobr> (<span class=error>РФПЛ</span>). Увеличить
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Каррера, признанный лучшим тренером сезона, ранее заявил, что не приехал на вечер, где ему должны были вручить данный приз, потому что генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов сообщил, что итальянского специалиста нет в списке приглашенных. Источник из окружения тренера рассказал «Р-Спорт», что сам Каррера узнал о призе из Instagram. В приглашении РФПЛ, которое было отправлено в «Спартак» и копия которого имеется в распоряжении редакции «Р-Спорт», Каррера фигурирует под первым номером.

«Этот вопрос РФПЛ задавайте, а не мне», — ответил «Р-Спорт» по телефону председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на вопрос, почему все-таки Каррера не оказался на вечере для получения награды.

«Никаких комментариев. Ни-ка-ких. Абсолютно», — ответил на аналогичный вопрос Родионов, который в итоге получил приз за Карреру.

«Спартак» под руководством итальянского тренера в сезоне-2016/17 завоевал золото чемпионата России после 16-летнего перерыва.

Письмо с приглашением сотрудников ФК «Спартак» на торжественный вечер РФПЛ.

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