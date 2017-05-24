«Спартак» отказался от комментариев по вопросу отсутствия Карреры на вечере РФПЛ

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Каррера, признанный лучшим тренером сезона, ранее заявил, что не приехал на вечер, где ему должны были вручить данный приз, потому что генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов сообщил, что итальянского специалиста нет в списке приглашенных. Источник из окружения тренера рассказал «Р-Спорт», что сам Каррера узнал о призе из Instagram. В приглашении РФПЛ, которое было отправлено в «Спартак» и копия которого имеется в распоряжении редакции «Р-Спорт», Каррера фигурирует под первым номером.

«Этот вопрос РФПЛ задавайте, а не мне», — ответил «Р-Спорт» по телефону председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на вопрос, почему все-таки Каррера не оказался на вечере для получения награды.

«Никаких комментариев. Ни-ка-ких. Абсолютно», — ответил на аналогичный вопрос Родионов, который в итоге получил приз за Карреру.

«Спартак» под руководством итальянского тренера в сезоне-2016/17 завоевал золото чемпионата России после 16-летнего перерыва.

Письмо с приглашением сотрудников ФК «Спартак» на торжественный вечер РФПЛ.