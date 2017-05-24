Сергей Корниленко: Стыдно перед болельщиками «Крыльев»
Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко обратился к болельщикам самарского клуба, потерявшего прописку в РФПЛ по итогам завершившегося сезона.
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Видимо, что-то случилось...
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— В первую очередь, стыдно перед болельщиками, перед городом. Да и перед самим собой тоже. Не оправдали ожиданий — ни своих, ни чужих. Второй раз это вдвойне тяжелее проходить. Сейчас хочется просто сказать всем нашим болельщикам огромное спасибо, за то что нас поддерживали в этом сезоне, и извиниться перед ними за такой результат. Я считаю, что в таком городе, как Самара, футбол всегда должен быть представлен в
«Крылья» под руководством Вадима Скрипченко финишировали на 15-м месте в сезоне-2016/17 и вылетели в первенство ФНЛ.
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