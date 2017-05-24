Сергей Корниленко: Стыдно перед болельщиками «Крыльев»

— В первую очередь, стыдно перед болельщиками, перед городом. Да и перед самим собой тоже. Не оправдали ожиданий — ни своих, ни чужих. Второй раз это вдвойне тяжелее проходить. Сейчас хочется просто сказать всем нашим болельщикам огромное спасибо, за то что нас поддерживали в этом сезоне, и извиниться перед ними за такой результат. Я считаю, что в таком городе, как Самара, футбол всегда должен быть представлен в премьер-лиге, а мы оказались, можно сказать, на дне. Стыдно. Эмоции сейчас только отрицательные. И много говорить нет смысла. Просто спасибо болельщикам — за то, что они такие в Самаре. Не каждый город такими поклонниками может похвастаться.

«Крылья» под руководством Вадима Скрипченко финишировали на 15-м месте в сезоне-2016/17 и вылетели в первенство ФНЛ.