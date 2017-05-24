Футбольный клуб «Анжи» сделает предложение вратарю Артуру Нигматуллину
МОСКВА, 24 мая —
Р-Спорт. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» сделает предложение вратарю Артуру Нигматуллину, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
Прошлый сезон 26-летний Нигматуллин провел в составе «Тосно» из Ленинградской области, который занял второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и впервые в истории вышел в
Однако контракт
«Анжи» по итогам минувшего сезона занял 12-е место в Российской футбольной
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