Футбольный клуб «Анжи» сделает предложение вратарю Артуру Нигматуллину

Прошлый сезон 26-летний Нигматуллин провел в составе «Тосно» из Ленинградской области, который занял второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и впервые в истории вышел в премьер-лигу.

Однако контракт экс-голкипера нижегородской «Волги» с «Тосно» истекает в конце июня, после чего он станет свободным агентом. Вратарь является воспитанником московского ЦСКА.