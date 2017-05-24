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24 мая 2017, 10:10 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футбольный клуб «Анжи» сделает предложение вратарю Артуру Нигматуллину

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 24 мая — Р-Спорт. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» сделает предложение вратарю Артуру Нигматуллину, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Прошлый сезон 26-летний Нигматуллин провел в составе «Тосно» из Ленинградской области, который занял второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и впервые в истории вышел в премьер-лигу.

Однако контракт экс-голкипера нижегородской «Волги» с «Тосно» истекает в конце июня, после чего он станет свободным агентом. Вратарь является воспитанником московского ЦСКА.

«Анжи» по итогам минувшего сезона занял 12-е место в Российской футбольной премьер-лиге, избежав стыковых матчей за право сохранить прописку в элитном дивизионе.

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