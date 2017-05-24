Владимир Абрамов: «Ростов» — единственное очарование этого сезона
Известный агент Владимир Абрамов в интервью «Советскому спорту» — о том, что дальше делать лидерам РФПЛ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«А ЧТО ПРОМЕС? ВИДЕЛИ МЫ ЭТУ СБОРНУЮ ГОЛЛАНДИИ»
— «Спартаку» перед Лигой чемпионов сильно нужно усиливаться?
— Если они не собираются всем проигрывать, то кардинально. Этот состав может разгромить аутсайдер РФПЛ, как это сделали «Крылья», «Арсенал». Представьте, что будет в Лиге чемпионов! Нынешнего потенциала, возможно, хватит, чтобы и на следующий сезон достойно играть в РФПЛ — «Зенит» и ЦСКА выглядят ничем не лучше. Но для выхода на новый уровень нужны
— Но тот же Зобнин очень здорово провел этот сезон, хотя и не играл прежде в Лиге чемпионов.
— Не хочу никого обидеть. Помню Зобнина еще по «Динамо», когда он прекрасно играл в дубле вместе с Андреем Панюковым. Помню, как он хорошо смотрелся за молодежную сборную России, но она ведь проиграла все, что можно. И нынешняя первая сборная давно никого не побеждает. Нельзя забывать о том, где мы, оценивая уровень игроков. Промес, например, в сборную Голландии вызывается! Вот
— Получается, Каррера — великий? Со средним, как вы говорите, составом взял титул.
— Он — молодец. Вел себя очень корректно весь сезон, не вставал в позу великого. Это и спасло «Спартак»: он вбил в голову игрокам, что не надо выпендриваться, нужно доказывать из матча в матч. Только тогда, возможно,
«ЦСКА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ НУЖНЕЕ»
— Для ЦСКА, учитывая скромность трансферной компании, второе место — успех?
— Безусловно. ЦСКА второе место нужнее. У них очень мало денег и возможностей. На характере держатся, отдавая себе отчет, что больших покупок не будет, что в составе много «стариков». Подтягивают молодежь, ищут варианты с арендами и прочим, но, думаю, квалификацию Лиги чемпионов они все равно не пройдут.
— Витиньо, Чалов, Головин пока не могут заменить звезд предыдущих сезонов?
— Был на их матче с «Анжи». Неплохо играли с очень плохой командой. Больше ничего не могу сказать. Если бы они играли классно, они бы «Спартак» «раздели». Но где они были тогда? Где они были в игре против «Зенита»? Витиньо — вырос. Может разобраться один в один с задохнувшимися после забега через все поле защитниками. Также и Чалов с Головиным. Но надо посмотреть их на другом уровне. Головин, кстати, мне нравится своей смелостью. Как наберется нахальства, начнет сам играть — бить издали, обыгрывать
— Стоило ли пытаться удерживать Ионова, который вернется в «Динамо»?
— У него хорошая фантазия. Когда в кондициях, показывает, что есть и скорость, и дриблинг. Но немного самодур. Так если бы не это, «Зенит» бы его никуда не отдал в свое время. Видимо, ЦСКА хотел от Ионова стабильности, но не получил ее.
«КОКОРИНУ НАДО СТАТЬ ЗЛЫМ, КАК СОБАКА»
— Трансфер Ивановича — это провал?
— По результатам — да. Но ситуация гораздо сложнее. Он попал в «Зенит» в провальный для команды отрезок. Вы
— Что делать?
— Все зависит от того, доверяет ли руководство Луческу. Если да, решать с тренером, кто нужен, а кто нет. И серьезно обновлять состав.
— Кокорин нужен?
— Сложно сказать. Его настоящая русская улыбка и добродушие — очаровательны. Милый парень, но с таким только целоваться, а в футболе играть тяжело. Кокорину на поле надо быть злым, как собака. Обратите внимание, как Роналду, который все выиграл, ведет себя во время матча. С одной стороны вроде улыбнется, а только мяч в игре — появляется злобный оскал.
— Кто из РФПЛ может уехать летом в Европу?
— В десятку лучших команд Европы — никто. В другие клубы — легко. Но это вопрос цены. Если ты классный футболист, то в России ты получишь, минимум, на 20 процентов больше, чем мог бы получить в Европе.
Но на кого тогда будут ходить в «Краснодаре»? Естественно, владелец клуба против ухода игрока, поэтому предложит ему хорошие условия.
— А Азмун? К нему, говорят, есть серьезный интерес.
— Азмун — великолепный футболист. Он показал себя в Лиги чемпионов, как и Полоз, кстати. Да полкоманды «Ростова» можно продавать в Европу. А что, думаете, Ерохина там не приметили в матчах с
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter