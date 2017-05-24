Фанаты: За просмотр матчей РФС должен платить болельщикам

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ВРАЧ ЛЮ ХУНШЭН ПОКИДАЕТ «СПАРТАК».

Как стало известно «СЭ», в конце мая из «Спартака» уходят три человека — начальник команды Евгений Демин, врачи Лю Хуншэн и Андрей Гришанов. О причинах расставания с ними пока не известно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кто уходит из Спартака? Объявили им сегодня. <a href="https://t.co/O54X0qCgPC">https://t.co/O54X0qCgPC</a></p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/867023228094558208">23 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Баламошка: Кто теперь будет учить наших футболистов кунг-фу? !

Supostat: Жаль доктора Лю, хороший мужик, веселые и интересные интервью давал. Успехов, доктор Лю! Будем помнить вас и вспоминать добрым словом.

za_yatc: Надо бы ЦСКА кого-нибудь из Китая пригласить. В следующем сезоне помогать готовить специфические блюда китайской кухни. Свиные ушки, еще что-нибудь подобное.

КАРРЕРА НЕ ЗНАЛ О СВОЕЙ НОМИНАЦИИ НА ЛУЧШЕГО ТРЕНЕРА И НЕ БЫЛ ПРИГЛАШЕН НА ВЕЧЕР РФПЛ.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не знал, что номинирован на звание лучшего тренера сезона, и не был приглашен на торжественное вручение премии, утверждает «Р-Спорт» со ссылкой на источники из окружения итальянского специалиста.

В понедельник Каррера, под руководством которого «Спартак» впервые с 2001 года выиграл чемпионат страны, был признан РФС лучшим тренером сезона. Вручение номинаций проходило в тот же день на вечере РФПЛ, где награду за Карреру получал генеральный директор красно-белых Сергей Родионов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Плохо критиковать,когда сидишь на тусовке.Но.<br>Ведущий говорит:"Вместо Карреры получать приз выходит переводчик"<br>А выходит Родионов.РОДИОНОВ</p>— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) <a href="https://twitter.com/dmitriy_f1re/status/866721442464923649">22 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пупс138: Уф, Спартак в своем репертуаре. А то я уже бояться стал, что там что-то поменялось. «Выиграл, молодец, или на…» В общем, беги Массимо, беги.

Logist: Странно как-то… Если правда, то очень не красиво вышло — человек чемп выиграл, а его даже не пригласили.

Shpasic: Его-то пригласили, просто Спартак решил отправить Родионова на награждение, а Массимо ничего не сказать.

Новодел: А было ли вообще приглашение от РФПЛ? Возможно оно поступило в клуб поздно..

Гарик «внук Наташи» Попов: …опять заговор….

АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ: «ЛУЧЕСКУ ДУМАЛ, ЧТО В РОССИИ ЕМУ БУДУТ ПОМОГАТЬ СУДЬИ, КАК НА УКРАИНЕ».

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский, который минувший сезон провел в «Тосно», выразил уверенность в том, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не добился успеха в России, потому что недооценил уровень чемпионата.

По словам форварда, специалист думал, что ему будут помогать судьи, как это было в украинской лиге, когда румын возглавлял «Шахтер».

— Луческу думал, что здесь будет как на Украине, когда ему судьи помогают, в команде одни бразильцы, — сказал Милевский в интервью FootballHub. — Всем понятно, что «Шахтер» становился чемпионом еще как. Судьи в матчах с дончанами чудили так, что доходило до смешного. И вот он думал, что в России будет так же. А тут «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. «Ростов», который не пропускал десять матчей, тяжелые выезды в Пермь, неуступчивые «Крылья». В России количество команд, которые могут составить конкуренцию, просто огромное. Поэтому у Луческу в России мало что получается. Говорят, что его увольнять будут. Получит он свои отступные — поедет в «Галатасарай» работать спортивным директором.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">? Милевский мощно выступил по поводу Луческу <a href="https://t.co/wPiLEa5Tnb">https://t.co/wPiLEa5Tnb</a> <a href="https://t.co/NY1xAf8qaO">pic.twitter.com/NY1xAf8qaO</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/867065126180007937">23 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Shpasic: А здесь другим помогают, бгг)).

vladimir50: Тема прав!!!

Хряк: Молодец Милевский ! Всю правду выложил. Луческу когда уедет, он нас тоже просветит насчёт Зенита :).

Vittorio-049: Дело не в этом. суть в том, что Луческу — ошибка деятелей клуба Зенит. Сегодня Луческу, прошлые годы — бордель в команде, распри, как итог команда пропускала вперед другие клубы, хотя потенциально могла выигрывать чемпионат за чемпионатом.

СЕРГЕЙ ПРЯДКИН: «БЕСПЛАТНО НАДО ПОКАЗЫВАТЬ ДВА МАТЧА РФПЛ ЗА ТУР. ОСТАЛЬНОЕ БОЛЕЛЬЩИК МОЖЕТ КУПИТЬ».

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение, что количество бесплатных трансляций матчей премьер-лиги нужно сократить до двух за один тур. Прядкин подчеркнул, что такая модель является оптимальной для РФПЛ. По его словам, РФПЛ получает от трансляции на территории России около 30 миллионов долларов, еще около 7 миллионов — от продажи телевизионных прав за рубеж.

— Сейчас около ста матчей были показаны на общедоступном канале, то есть в среднем 3,3 матча за тур, — приводит RNS слова Прядкина. — С точки зрения пропаганды футбола это хорошо. Но с точки зрения коммерции — это достаточно большое количество. Считаем, что оптимальное количество — два матча за тур. Остальное болельщик, если он любит свою команду, может купить.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сергей Прядкин: "Бесплатно надо показывать два матча РФПЛ за тур. Остальное болельщик может купить" <a href="https://t.co/AD72dE4K0M">https://t.co/AD72dE4K0M</a> <a href="https://t.co/Sq3JAlj4LA">pic.twitter.com/Sq3JAlj4LA</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/867079122585092096">23 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Shpasic: Сколько стоит матч Урал — Терек?

Igogohruhru: Исходя из количества рекламы на тв и качества самой игры, телезрителям должны еще приплачивать.

alur66: Прядкин прав — пора заканчивать халявный футбол.

Tree: Болельщикам по силам посмотреть бесплатно пару игр ЧР… За просмотр остальных РФС должен болельщикам платить….

Vlaer: Что бы покупали продукт, нужно чтобы он был высокого качества! а наш футбол таким не является! И пока не будет здоровая конкуренциям отменён лимит таким скучным и останется!!!

Aragorn72: Я и бесплатно практически перестал смотреть футбол. А если сделать платно? Правильно говорят, что бы я еще за свои деньги смотрел рекламу и футбол, который и так содержится практически на деньги налогоплательщиков. Может просто тогда вести еще один акциз на содержание российского футбола. :) Не смешите нас.

Очень плохой мальчик: Да я лучше чемпионат Испании и Англии буду смотреть!