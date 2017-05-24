Фанаты: За просмотр матчей РФС должен платить болельщикам
Слова Сергея Прядкина о необходимости введения платных трансляций мачей
премьер-лиги — одна из самых обсуждаемых тем вторника.
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Видимо, что-то случилось...
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ВРАЧ ЛЮ ХУНШЭН ПОКИДАЕТ «СПАРТАК».
Как стало известно «СЭ», в конце мая из «Спартака» уходят три человека — начальник команды Евгений Демин, врачи Лю Хуншэн и Андрей Гришанов. О причинах расставания с ними пока не известно.
Баламошка: Кто теперь будет учить наших футболистов
Supostat: Жаль доктора Лю, хороший мужик, веселые и интересные интервью давал. Успехов, доктор Лю! Будем помнить вас и вспоминать добрым словом.
za_yatc: Надо бы ЦСКА
КАРРЕРА НЕ ЗНАЛ О СВОЕЙ НОМИНАЦИИ НА ЛУЧШЕГО ТРЕНЕРА И НЕ БЫЛ ПРИГЛАШЕН НА ВЕЧЕР РФПЛ.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не знал, что номинирован на звание лучшего тренера сезона, и не был приглашен на торжественное вручение премии, утверждает «Р-Спорт» со ссылкой на источники из окружения итальянского специалиста.
В понедельник Каррера, под руководством которого «Спартак» впервые с 2001 года выиграл чемпионат страны, был признан РФС лучшим тренером сезона. Вручение номинаций проходило в тот же день на вечере РФПЛ, где награду за Карреру получал генеральный директор
Пупс138: Уф, Спартак в своем репертуаре. А то я уже бояться стал, что там
Logist: Странно
Shpasic:
Новодел: А было ли вообще приглашение от РФПЛ? Возможно оно поступило в клуб поздно..
Гарик «внук Наташи» Попов: …опять заговор….
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ: «ЛУЧЕСКУ ДУМАЛ, ЧТО В РОССИИ ЕМУ БУДУТ ПОМОГАТЬ СУДЬИ, КАК НА УКРАИНЕ».
Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский, который минувший сезон провел в «Тосно», выразил уверенность в том, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не добился успеха в России, потому что недооценил уровень чемпионата.
По словам форварда, специалист думал, что ему будут помогать судьи, как это было в украинской лиге, когда румын возглавлял «Шахтер».
— Луческу думал, что здесь будет как на Украине, когда ему судьи помогают, в команде одни бразильцы, — сказал Милевский в интервью FootballHub. — Всем понятно, что «Шахтер» становился чемпионом еще как. Судьи в матчах с дончанами чудили так, что доходило до смешного. И вот он думал, что в России будет так же. А тут «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. «Ростов», который не пропускал десять матчей, тяжелые выезды в Пермь, неуступчивые «Крылья». В России количество команд, которые могут составить конкуренцию, просто огромное. Поэтому у Луческу в России мало что получается. Говорят, что его увольнять будут. Получит он свои отступные — поедет в «Галатасарай» работать спортивным директором.
Shpasic: А здесь другим помогают, бгг)).
vladimir50: Тема прав!!!
Хряк: Молодец Милевский ! Всю правду выложил. Луческу когда уедет, он нас тоже просветит насчёт Зенита :).
Vittorio-049: Дело не в этом. суть в том, что Луческу — ошибка деятелей клуба Зенит. Сегодня Луческу, прошлые годы — бордель в команде, распри, как итог команда пропускала вперед другие клубы, хотя потенциально могла выигрывать чемпионат за чемпионатом.
СЕРГЕЙ ПРЯДКИН: «БЕСПЛАТНО НАДО ПОКАЗЫВАТЬ ДВА МАТЧА РФПЛ ЗА ТУР. ОСТАЛЬНОЕ БОЛЕЛЬЩИК МОЖЕТ КУПИТЬ».
Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение, что количество бесплатных трансляций матчей
— Сейчас около ста матчей были показаны на общедоступном канале, то есть в среднем 3,3 матча за тур, — приводит RNS слова Прядкина. — С точки зрения пропаганды футбола это хорошо. Но с точки зрения коммерции — это достаточно большое количество. Считаем, что оптимальное количество — два матча за тур. Остальное болельщик, если он любит свою команду, может купить.
Shpasic: Сколько стоит матч Урал — Терек?
Igogohruhru: Исходя из количества рекламы на тв и качества самой игры, телезрителям должны еще приплачивать.
alur66: Прядкин прав — пора заканчивать халявный футбол.
Tree: Болельщикам по силам посмотреть бесплатно пару игр ЧР… За просмотр остальных РФС должен болельщикам платить….
Vlaer: Что бы покупали продукт, нужно чтобы он был высокого качества! а наш футбол таким не является! И пока не будет здоровая конкуренциям отменён лимит таким скучным и останется!!!
Aragorn72: Я и бесплатно практически перестал смотреть футбол. А если сделать платно? Правильно говорят, что бы я еще за свои деньги смотрел рекламу и футбол, который и так содержится практически на деньги налогоплательщиков. Может просто тогда вести еще один акциз на содержание российского футбола. :) Не смешите нас.
Очень плохой мальчик: Да я лучше чемпионат Испании и Англии буду смотреть!
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