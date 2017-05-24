Массимо Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ

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БУДЕТ НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ

Красно-белых покидает начальник команды — Евгений Демин. Ранее он работал в юридическом департаменте клуба, а нынешний пост занял в январе 2015 года.

В то же время стало известно, что значительно большую роль станет играть тренер по реабилитации — итальянец Диего Мантовани. Этот специалист появился в «Спартаке» в январе 2011 года, а сейчас произвел на Массимо Карреру положительное впечатление.

Кстати, о Каррере. Рулевому красно-белых не передали приглашение на торжественное вручение премии как лучшему тренеру сезона, сообщил агентству «Р-Спорт» источник из окружения итальянского специалиста. Награду за Карреру получал генеральный директор клуба Сергей Родионов. По словам собеседника агентства, в понедельник Каррера сразу после встречи с руководством и спонсорами «Спартака» отправился в гостиницу, в то время как ряд игроков красно-белых поехали на вечер РФПЛ. Каррера узнал о своем призе лишь из Инстаграма.

Сегодня главный тренер «Спартака» улетает в отпуск, а вчера он посетил торжественный прием в посольстве Италии, после которого коротко ответил на вопросы «СЭ».

— Массимо, как получилось, что вы не присутствовали на торжественном вечере в честь окончания сезона?

— Мне было бы приятно там быть вне зависимости от того, кому вручали призы. Тем более несколько футболистов моей команды ходили на эту вечеринку. И я хотел бы там побывать. Расстроился, что меня туда не позвали. Премия для меня очень важна, и я с удовольствием получил бы приз лично.

— Кто не пригласил — представители РФПЛ или не уведомили в клубе?

— Не знаю. Но генеральный директор «Спартака» мне сказал, что в приглашении, поступившем из РФПЛ, моей фамилии не оказалось в списке. Однако странно, что там присутствовала половина моей команды, а меня не было. И я очень удивился, когда увидел фото с награждения в своем Инстаграме.

— Правда ли вы обсуждали в эти дни вопрос продления контракта?

— Отвечу на ваш вопрос так. Сейчас самое главное — хорошо отдохнуть перед стартом нового сезона. Я соскучился по Италии и в среду улетаю в родную страну. Желаю вашим читателям, если они отправляются в отпуск, хорошего отдыха. И — Forza, «Spartak»!

Лю ХУНШЕН и Квинси ПРОМЕС. Спорт-Экспресс

ПЕРЕМЕНЫ В МЕДШТАБЕ

Также вчера стало известно, что главную команду покидают два врача. Первый — многолетний доктор команды Лю Хуншен. Китаец известен своим методом терапии — иглоукалыванием, в частности, он вылечил спину защитнику Неманье Видичу после его перехода в «Спартак».

Второй — Андрей Гришанов, пришедший в декабре 2015 года вместо Владислава Корницкого. Гришанов долгое время работал в сборной России, в том числе на Euro-2008.

Как сообщил источник «СЭ», увольнение специалистов никак не связано с их квалификацией. Последний день работы врачей в клубе — 31 мая.

Алексей МИРАНЧУК (слева) и Александр САМЕДОВ. Спорт-Экспресс

ТРАНСФЕРЫ

Клуб намерен вести активную работу на рынке. В понедельник совет директоров одобрил трансферный бюджет на летнюю заявочную кампанию — он составляет около 30 миллионов евро.

Как стало известно «СЭ», «Спартак» проявляет серьезный интерес к Алексею Миранчуку. Полузащитник «Локо», по некоторым данным, отмел вариант с «Рубином», куда мог перейти прошлой зимой. Не так давно Миранчук сделал заявление о желании остаться в московской команде, контракт с которой у него заканчивается в ноябре. Но вариант со «Спартаком» сбрасывать со счетов не стоит.

Красно-белые планируют успешно завершить переговоры о выкупе у «Анжи» прав на защитника Георгия Тигиева. Трансфер 21-летнего футболиста, который провел четыре матча за «Спартак» в минувшем чемпионате, стоит один миллион евро — такова сумма отступных, закрепленная в его соглашении с дагестанским клубом. В случае, если стороны не договорятся, Тигиев вернется в Махачкалу.

Сохраняется и вероятность продления договора на один год с другим защитником — Андреем Ещенко. Кроме того, «Спартак», вполне вероятно, приобретет и другого футболиста на край обороны.