Массимо Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ
Межсезонье в России официально еще не началось (25 и 28 мая состоятся стыковые матчи). Тем не менее новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. «СЭ» — о уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке».
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БУДЕТ НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ
В то же время стало известно, что значительно большую роль станет играть тренер по реабилитации — итальянец Диего Мантовани. Этот специалист появился в «Спартаке» в январе 2011 года, а сейчас произвел на Массимо Карреру положительное впечатление.
Кстати, о Каррере. Рулевому
Сегодня главный тренер «Спартака» улетает в отпуск, а вчера он посетил торжественный прием в посольстве Италии, после которого коротко ответил на вопросы «СЭ».
— Массимо, как получилось, что вы не присутствовали на торжественном вечере в честь окончания сезона?
— Мне было бы приятно там быть вне зависимости от того, кому вручали призы. Тем более несколько футболистов моей команды ходили на эту вечеринку. И я хотел бы там побывать. Расстроился, что меня туда не позвали. Премия для меня очень важна, и я с удовольствием получил бы приз лично.
— Кто не пригласил — представители РФПЛ или не уведомили в клубе?
— Не знаю. Но генеральный директор «Спартака» мне сказал, что в приглашении, поступившем из РФПЛ, моей фамилии не оказалось в списке. Однако странно, что там присутствовала половина моей команды, а меня не было. И я очень удивился, когда увидел фото с награждения в своем Инстаграме.
— Правда ли вы обсуждали в эти дни вопрос продления контракта?
— Отвечу на ваш вопрос так. Сейчас самое главное — хорошо отдохнуть перед стартом нового сезона. Я соскучился по Италии и в среду улетаю в родную страну. Желаю вашим читателям, если они отправляются в отпуск, хорошего отдыха. И — Forza, «Spartak»!
ПЕРЕМЕНЫ В МЕДШТАБЕ
Также вчера стало известно, что главную команду покидают два врача. Первый — многолетний доктор команды Лю Хуншен. Китаец известен своим методом терапии — иглоукалыванием, в частности, он вылечил спину защитнику Неманье Видичу после его перехода в «Спартак».
Второй — Андрей Гришанов, пришедший в декабре 2015 года вместо Владислава Корницкого. Гришанов долгое время работал в сборной России, в том числе на Euro-2008.
Как сообщил источник «СЭ», увольнение специалистов никак не связано с их квалификацией. Последний день работы врачей в клубе — 31 мая.
ТРАНСФЕРЫ
Клуб намерен вести активную работу на рынке. В понедельник совет директоров одобрил трансферный бюджет на летнюю заявочную кампанию — он составляет около 30 миллионов евро.
Как стало известно «СЭ», «Спартак» проявляет серьезный интерес к Алексею Миранчуку. Полузащитник «Локо», по некоторым данным, отмел вариант с «Рубином», куда мог перейти прошлой зимой. Не так давно Миранчук сделал заявление о желании остаться в московской команде, контракт с которой у него заканчивается в ноябре. Но вариант со «Спартаком» сбрасывать со счетов не стоит.
Сохраняется и вероятность продления договора на один год с другим защитником — Андреем Ещенко. Кроме того, «Спартак», вполне вероятно, приобретет и другого футболиста на край обороны.
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