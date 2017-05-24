Родолфо может стать играющим тренером «Терека»
В грозненском «Тереке» грядут глобальные перемены. Летом место нынешнего наставника клуба Рашида Рахимова займет Олег Кононов. Как уже сообщали «Известия», серьезные изменения коснутся и состава команды. «Терек» покинут сразу семь футболистов, игравших в минувшем сезоне. Однако некоторых «старожилы» в команде все же останутся.
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Так, по информации «Известий», контракт будет продлен с 34-летним бразильским защитником Родолфо, выступающим за команду из Чеченской Республики с 2015 года. Кроме того, возрастной футболист может получить новую должность в грозненском клубе.
— С большой долей вероятности «Терек» предложит Родолфо пролонгировать соглашение еще на один сезон, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Бразильца очень ценят в клубе и хотят продолжить с ним сотрудничество несмотря на его немалый по футбольным меркам возраст. Кроме того, игроку могут предложить и новую должность — играющего тренера. При этом существует вероятность, что он останется в команде в статусе штатного футболиста.
Также источник отметил, что и у бразильского защитника есть огромное желание остаться в российском чемпионате.
— Родолфо очень нравится в России, — добавил собеседник «Известий». — Он отлично говорит
Родолфо начал заниматься футболом в своей родной стране в клубе «Сан-Бенту». Несмотря на то, что бразилец родился в штате
В 2009 году Родолфо удостоился капитанской повязки «железнодорожников» после ухода из клуба Динияра Билялетдинова. Бразилец хорошо прижился в команде, но травмы мешали ему обрести стабильность. В конце 2010 года он заскучал по родине, попросил отпустить его в аренду и в результате на год отправился в «Гремио». А спустя год «Локомотив» и вовсе продал Родолфо в «Васко да Гама». На родине футболист выступал до конца 2014 года.
В марте 2015 года Родолфо оказался в грозненском «Тереке». С тех пор он провел в составе команды из Чеченской Республики 50 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. На сегодня трансферную стоимость возрастного футболиста эксперты оценивают всего в €200 тыс.
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