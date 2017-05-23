Валерий Карпин: Я вообще не комментатор!
Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин в интервью «Советскому спорту» поделился своим мнением о чемпионстве «Спартака», о тренерском почерке в ЦСКА и «Зените», о сборной России и о своей работе на телевидении.
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Видимо, что-то случилось...
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— Главный итог сезона — победа «Спартака» в чемпионате. Что послужило основной причиной того, что это
— Вы же меня еще осенью об этом спрашивали. С тех пор ничего не изменилось. Послужил хороший настрой игроков «Спартака», желание и индивидуальное мастерство отдельных футболистов. Ну, и конечно, факт того, что конкуренты ослабли, тоже нельзя сбрасывать со счетов.
— Почему такого результата нельзя было добиться 16 лет? Разве до этого в «Спартаке» игроки были хуже?
— Мне кажется, что за последние 7−8 лет это самый слабый чемпионат. Были все предпосылки, что «Спартак» может доминировать в этом сезоне. Его главные конкуренты — «Зенит» и ЦСКА — понесли серьезные потери в этом сезоне. У ЦСКА это Еременко и Муса, у «Зенита» — Халк, Гарай и Витсель. Опять же, давайте спокойно посмотрим на следующий сезон и будем делать выводы.
— Леонид Федун, говоря о Вас в интервью, сказал, что повторное приглашение Карпина на пост главного тренера было ошибкой. Как Вы прокомментируете его слова?
— Это его мнение, каждый человек имеет право на свою точку зрения. Разубеждать его мне нет никакого смысла. В 2014 году «Спартак» шел в двух очках от лидера за 9 туров до конца чемпионата.
— Наши клубы также неудачно выступили в еврокубках. Если брать ЦСКА, то они вообще не вышли из группы. В чем здесь кроется причина?
— Возвращаясь к «Спартаку»… То, что он вылетел на ранних стадиях еврокубков — это пошло команде на пользу, а у «Зенита» и ЦСКА еврокубки отбирали силы и эмоции. В целом, следует отметить, что данная ситуация повлияла на победу
— А Вы считаете, нужно усиление «Спартаку»?
— Любой команде нужно усиление. Даже если эта команда выиграла Лигу чемпионов, к следующему турниру нужны еще футболисты для усиления. Точно так же и «Зениту» с ЦСКА нужно решать кадровые вопросы по многим позициям.
— Вектор работы Луческу и Гончаренко в своих клубах виден?
— Если говорить о ЦСКА, то да. Лично мне понятно, как играет ЦСКА и от чего клуб отталкивается. С тем подбором игроков, который есть на данный момент, Гончаренко работает достойно.
Если говорить про «Зенит», то тоже понятно, во что хочет играть Луческу, но понятной игры и достойного результата пока нет. В остальном вопросы к руководству, тренеру и к игрокам.
ЕСЛИ «ТОСНО» БУДЕТ КАК «АНЖИ» — ЧЕМПИОНАТ БУДЕТ ИНТЕРЕСНЕЕ
— Вы сказали, что этот сезон — самый слабый за последние 7−8 лет. Приход из ФНЛ новых команд может
— Всегда и во всех чемпионатах акцент делается на лидеров. Если, к примеру, «Тосно» усилится, как, в частности, «Анжи» в 2011 году, то чемпионат станет сильнее. В «Анжи», если кто не помнит, приехали звезды Роберто Карлос, Это’O и.т.д. Вот за счет звезд в клубе чемпионат был сильнее и интереснее. Интересны были
К примеру, взять фильм с одинаковым сюжетом. Если в одном будут топовые актеры, то он будет интереснее, при одном и том же сюжете.
— Вообще насколько популярен футбол в целом в нашей стране?
— Если мы говорим про телевизионную популярность футбола, то она мягко говоря, не самая высокая, но по сравнению с любым другим видом спорта — зритель предпочитает футбол.
— И как улучшить ситуацию?
— Популяризировать. Больше рекламировать футбольные матчи. Опять же как в кино: если будет плохая реклама, кино в прокате не окупится.
— Может, лучше билеты подешевле сделать?
— Возможно.
— Вы знаете, сколько стоил билет на матч «Спартака» и ЦСКА?
— Догадываюсь. Но при этом трибуны были забиты до отказа. Если взять, скажем, матч того же «Спартака» с «Томью», там тоже были заполнены трибуны.
«Локомотив» — «Оренбург» — 10 тысяч зрителей. И это после того, как они взяли кубок.
— То есть, условно говоря, это проблемы «Локомотива», а не футбола в целом?
— Я не углублялся в эту тему.
— Сейчас нас ждет Кубок конфедераций. У Вас лично какие ожидания от предстоящего турнира?
— На сегодняшний день прав на телетрансляцию Кубка Конфедераций у России нет. А турнир начнется уже через месяц. Поэтому ожиданий никаких у меня пока нет. Соответственно пока никто из федеральных каналов телевизионного конгломерата (Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» — Прим. ред.) не знает, какие игры будут показывать. Целый турнир или только игры сборной России? Ответов пока на этот вопрос нет. К полномасштабному освещению турнира «Матч ТВ», например, готов — нужно дождаться ясности по медиаправам.
Самое интересное, что все будут критиковать телевидение, абсолютно не задумываясь об этих нюансах. А сетку вещания надо составлять уже сейчас.
— И кто же должен этим заниматься?
— Вопрос не ко мне.
КОКОРИНА НЕТ В СБОРНОЙ? НУ И?..
— Перейдем непосредственно к сборной. Вы видели предварительный состав сборной России? Есть ли у Вас вопросы по нему?
— Особо вопросов нет. Но
— Например?
— Появление некоторых футболистов. Но это мое видение. Главный тренер, находясь внутри команды, видит все
— Активно обсуждалось отсутствие Кокорина. Вас не удивляет, что его там нет?
— Нет. А с какой стати он должен там быть?
— В некоторых товарищеских матчах он был активным игроком…
— Ну и? По мнению главного тренера, на его позиции сейчас игроки сильнее выглядят.
Сколько голов забил Кокорин? Для нападающего 4 гола за 25 матчей — результат, мягко говоря, не самый лучший. Даже у Федора Чалова 5 голов, у Глушакова — 6 голов, у Бухарова — 6, у Дзюбы — 12, у Смолова — 15.
Статистика — вещь упрямая.
— С учетом того, что «Спартак» выиграл чемпионат, станет ли этот клуб базовым для сборной?
— В сборной делается акцент на футболистов, которые в данный момент находятся в лучшей форме. Что касается термина «базовый клуб» — это журналистский штамп и не более того.
— Все говорят про слабые стороны сборной, а есть ли сильные стороны у нынешней российской команды?
— Можно сколько угодно высасывать из пальца и говорить, что есть позитив. Однако на данный момент это никак не демонстрируется. Сильных сторон у сборной, исходя из результата, пока не видно.
Надеяться и болеть нужно, но говорить об ожиданиях мне не приходится.
— Черчесов работает больше полугода с командой. Неужели не за что зацепиться пока, если говорить о его работе?
— Я во всяком случае не знаю, чего ожидать от сборной. Опять же могу судить по товарищеским матчам.
Я НЕ КОММЕНТАТОР — ЭТО ЗАБЛУЖДЕНИЕ
— Поговорим о вашей работе на ТВ. Вы комментируете матчи. Насколько вы окунулись с головой в новое ремесло?
— Заблуждение большое — то, что я комментирую матчи. Я не комментатор и сравнивать меня с комментаторами — неправильно. Они ведут репортаж, а я им просто добавляю
— На многих западных каналах идет отток подписчиков. Чем это можно объяснить, и как у нас обстоят с этим дела?
— Как там — сказать не могу. Если говорить о нашей стране, то у нас ничего не упало, так как падать особо некуда.
Но я вам ничего не скажу по рейтингу, поскольку вопрос не ко мне. Я занимаюсь другими вещами.
— По сравнению с тренерской работой нагрузки у Вас сейчас больше?
— Нельзя сравнивать. Это разные сферы работы. Психологическая нагрузка есть, а сравнивать, что тяжелее — не возьмусь.
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