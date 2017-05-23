Валерий Карпин: Я вообще не комментатор!

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— Главный итог сезона — победа «Спартака» в чемпионате. Что послужило основной причиной того, что это все-таки произошло?

— Вы же меня еще осенью об этом спрашивали. С тех пор ничего не изменилось. Послужил хороший настрой игроков «Спартака», желание и индивидуальное мастерство отдельных футболистов. Ну, и конечно, факт того, что конкуренты ослабли, тоже нельзя сбрасывать со счетов.

— Почему такого результата нельзя было добиться 16 лет? Разве до этого в «Спартаке» игроки были хуже?

— Мне кажется, что за последние 7−8 лет это самый слабый чемпионат. Были все предпосылки, что «Спартак» может доминировать в этом сезоне. Его главные конкуренты — «Зенит» и ЦСКА — понесли серьезные потери в этом сезоне. У ЦСКА это Еременко и Муса, у «Зенита» — Халк, Гарай и Витсель. Опять же, давайте спокойно посмотрим на следующий сезон и будем делать выводы.

— Леонид Федун, говоря о Вас в интервью, сказал, что повторное приглашение Карпина на пост главного тренера было ошибкой. Как Вы прокомментируете его слова?

— Это его мнение, каждый человек имеет право на свою точку зрения. Разубеждать его мне нет никакого смысла. В 2014 году «Спартак» шел в двух очках от лидера за 9 туров до конца чемпионата.

— Наши клубы также неудачно выступили в еврокубках. Если брать ЦСКА, то они вообще не вышли из группы. В чем здесь кроется причина?

— Возвращаясь к «Спартаку»… То, что он вылетел на ранних стадиях еврокубков — это пошло команде на пользу, а у «Зенита» и ЦСКА еврокубки отбирали силы и эмоции. В целом, следует отметить, что данная ситуация повлияла на победу красно-белых в чемпионате. Плюс вылет на ранней стадии из Кубка России.

— А Вы считаете, нужно усиление «Спартаку»?

— Любой команде нужно усиление. Даже если эта команда выиграла Лигу чемпионов, к следующему турниру нужны еще футболисты для усиления. Точно так же и «Зениту» с ЦСКА нужно решать кадровые вопросы по многим позициям.

— Вектор работы Луческу и Гончаренко в своих клубах виден?

— Если говорить о ЦСКА, то да. Лично мне понятно, как играет ЦСКА и от чего клуб отталкивается. С тем подбором игроков, который есть на данный момент, Гончаренко работает достойно.

Если говорить про «Зенит», то тоже понятно, во что хочет играть Луческу, но понятной игры и достойного результата пока нет. В остальном вопросы к руководству, тренеру и к игрокам.

ЕСЛИ «ТОСНО» БУДЕТ КАК «АНЖИ» — ЧЕМПИОНАТ БУДЕТ ИНТЕРЕСНЕЕ

— Вы сказали, что этот сезон — самый слабый за последние 7−8 лет. Приход из ФНЛ новых команд может как-то разбавить чемпионат или акцент по-прежнему будет на лидерах?

— Всегда и во всех чемпионатах акцент делается на лидеров. Если, к примеру, «Тосно» усилится, как, в частности, «Анжи» в 2011 году, то чемпионат станет сильнее. В «Анжи», если кто не помнит, приехали звезды Роберто Карлос, Это’O и.т.д. Вот за счет звезд в клубе чемпионат был сильнее и интереснее. Интересны были топ-футболисты, играющие в этом клубе. То же самое и здесь: если, условно говоря, «Тосно» станет аналогом «Анжи», тогда чемпионат станет интереснее.

К примеру, взять фильм с одинаковым сюжетом. Если в одном будут топовые актеры, то он будет интереснее, при одном и том же сюжете.

— Вообще насколько популярен футбол в целом в нашей стране?

— Если мы говорим про телевизионную популярность футбола, то она мягко говоря, не самая высокая, но по сравнению с любым другим видом спорта — зритель предпочитает футбол.

— И как улучшить ситуацию?

— Популяризировать. Больше рекламировать футбольные матчи. Опять же как в кино: если будет плохая реклама, кино в прокате не окупится.

— Может, лучше билеты подешевле сделать?

— Возможно.

— Вы знаете, сколько стоил билет на матч «Спартака» и ЦСКА?

— Догадываюсь. Но при этом трибуны были забиты до отказа. Если взять, скажем, матч того же «Спартака» с «Томью», там тоже были заполнены трибуны.

«Локомотив» — «Оренбург» — 10 тысяч зрителей. И это после того, как они взяли кубок.

— То есть, условно говоря, это проблемы «Локомотива», а не футбола в целом?

— Я не углублялся в эту тему.

— Сейчас нас ждет Кубок конфедераций. У Вас лично какие ожидания от предстоящего турнира?

— На сегодняшний день прав на телетрансляцию Кубка Конфедераций у России нет. А турнир начнется уже через месяц. Поэтому ожиданий никаких у меня пока нет. Соответственно пока никто из федеральных каналов телевизионного конгломерата (Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» — Прим. ред.) не знает, какие игры будут показывать. Целый турнир или только игры сборной России? Ответов пока на этот вопрос нет. К полномасштабному освещению турнира «Матч ТВ», например, готов — нужно дождаться ясности по медиаправам.

Самое интересное, что все будут критиковать телевидение, абсолютно не задумываясь об этих нюансах. А сетку вещания надо составлять уже сейчас.

— И кто же должен этим заниматься?

— Вопрос не ко мне.

КОКОРИНА НЕТ В СБОРНОЙ? НУ И?..

— Перейдем непосредственно к сборной. Вы видели предварительный состав сборной России? Есть ли у Вас вопросы по нему?

— Особо вопросов нет. Но кое-что меня удивило.

— Например?

— Появление некоторых футболистов. Но это мое видение. Главный тренер, находясь внутри команды, видит все по-другому, и это нормально.

— Активно обсуждалось отсутствие Кокорина. Вас не удивляет, что его там нет?

— Нет. А с какой стати он должен там быть?

— В некоторых товарищеских матчах он был активным игроком…

— Ну и? По мнению главного тренера, на его позиции сейчас игроки сильнее выглядят.

Сколько голов забил Кокорин? Для нападающего 4 гола за 25 матчей — результат, мягко говоря, не самый лучший. Даже у Федора Чалова 5 голов, у Глушакова — 6 голов, у Бухарова — 6, у Дзюбы — 12, у Смолова — 15.

Статистика — вещь упрямая.

— С учетом того, что «Спартак» выиграл чемпионат, станет ли этот клуб базовым для сборной?

— В сборной делается акцент на футболистов, которые в данный момент находятся в лучшей форме. Что касается термина «базовый клуб» — это журналистский штамп и не более того.

— Все говорят про слабые стороны сборной, а есть ли сильные стороны у нынешней российской команды?

— Можно сколько угодно высасывать из пальца и говорить, что есть позитив. Однако на данный момент это никак не демонстрируется. Сильных сторон у сборной, исходя из результата, пока не видно.

Надеяться и болеть нужно, но говорить об ожиданиях мне не приходится.

— Черчесов работает больше полугода с командой. Неужели не за что зацепиться пока, если говорить о его работе?

— Я во всяком случае не знаю, чего ожидать от сборной. Опять же могу судить по товарищеским матчам.

Я НЕ КОММЕНТАТОР — ЭТО ЗАБЛУЖДЕНИЕ

— Поговорим о вашей работе на ТВ. Вы комментируете матчи. Насколько вы окунулись с головой в новое ремесло?

— Заблуждение большое — то, что я комментирую матчи. Я не комментатор и сравнивать меня с комментаторами — неправильно. Они ведут репортаж, а я им просто добавляю что-то — как эксперт. Это разная работа.

— На многих западных каналах идет отток подписчиков. Чем это можно объяснить, и как у нас обстоят с этим дела?

— Как там — сказать не могу. Если говорить о нашей стране, то у нас ничего не упало, так как падать особо некуда.

Но я вам ничего не скажу по рейтингу, поскольку вопрос не ко мне. Я занимаюсь другими вещами.

— По сравнению с тренерской работой нагрузки у Вас сейчас больше?

— Нельзя сравнивать. Это разные сферы работы. Психологическая нагрузка есть, а сравнивать, что тяжелее — не возьмусь.