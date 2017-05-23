Сергей Прядкин: Бесплатный футбол на ТВ будем сокращать

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— Сейчас около ста матчей были показаны на общедоступном канале. Это получается примерно 3,3 матча за тур. Это в среднем. С точки зрения пропаганды футбола это хорошо. Но с точки зрения коммерции — это чересчур большое количество. Оптимальное количество — два матча за тур. Остальное болельщик, если любит свою команду, может купить. В России должна быть комбинированная модель, которая бы подразумевала трансляцию как в платном, так и открытом доступе. Эта модель для нас наиболее оптимальна, — сказал Прядкин.

Напомним, чуть раньше глава РФПЛ раскрыл структуру доходов за телеправа.