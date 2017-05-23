РФПЛ-2017/18. Главные даты
Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018 сделали необычным следующий сезон в
премьер-лиге. Приводим его узловые моменты.
КОГДА МАТЧ ЗА СУПЕРКУБОК?
На общем собрании РФПЛ, состоявшемся 22 мая, одобрен так называемый проект структуры календаря. Это не полноценное расписание, где указаны пары команд и даты матчей. Это лишь контуры сезона.
Но уже точно известно, что встреча за Суперкубок состоится 14 июля и пройдет на стадионе в Черкизово. За трофей поборются обладатель Кубка — «Локомотив» и чемпион — «Спартак».
КОГДА НАЧНЕТСЯ ЧЕМПИОНАТ?
Сроки турнира очень жесткие.
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Это значит, что РФПЛ стартует очень рано. После перехода на систему «осень-весна» соревнования начинались 20 июля (2012/13), 14 июля (2013/14), 1 августа (2014/15), 17 июля (2015/16) и 30 июля (2016/17).
В этом сезоне особая сложность — он «зажат» между Кубком конфедераций и чемпионатом мира, и в случае выхода сборной России из группы на первом из этих турниров у футболистов нашей национальной команды почти не будет отпуска.
Первый тур запланирован на 16 июля. Но даты в проекте структуры календаря размечаются обычно на воскресенье, и начать играть могут и раньше — 15-го. Так, судя по всему, и произойдет.
КОГДА НАСТУПИТ ЗИМНЯЯ ПАУЗА?
До ухода в отпуск команды проведут 20 туров — последний в этом году намечен на 10 декабря.
В прошлом сезоне играли до 5 декабря, в 2015-м — до 4-го, в 2014-м и 2013-м — до 8-го, в 2012-м — до 10-го.
В случае неблагоприятного прогноза и непогоды есть возможность переноса на две резервные даты — 29 ноября и 25 февраля. В первом случае, впрочем, предстоит провести три тура за неделю — с 26 ноября по 3 декабря, во втором — рестарт состоится еще календарной зимой.
КОГДА ВОЗОБНОВИТСЯ ЧЕМПИОНАТ?
Пауза должна закончиться 4 марта. Важно отметить, что, несмотря на плотный календарь, весной не будут проводить туры через два дня на третий. Такой отрезок за весь сезон всего один — в период с 6 по 13 августа будут сыграны матчи 4 — 6 туров.
КОГДА ФИНАЛ КУБКА?
В проекте структуры календаря четко обозначено число — 9 мая. Дата, учитывая День Победы и возможные рекомендации МВД, весьма рискованная, но альтернативы в календаре нет — другие дни в середине недель заняты под еврокубки.
КОГДА ПОСЛЕДНИЙ ТУР?
Чемпионат завершится 13 мая. Согласно регламенту, все встречи последнего тура состоятся в один день и начнутся в одно время.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ К ЧМ ПОЛУЧИТ СБОРНАЯ?
Первый матч ЧМ-2018 наша команда проведет 14 июня. Соответственно, на подготовку к турниру у главного тренера будет ровно месяц.
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