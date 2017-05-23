РФПЛ-2017/18. Главные даты

Структура календаря сезона-2017/18. Спорт-Экспресс

КОГДА МАТЧ ЗА СУПЕРКУБОК?

На общем собрании РФПЛ, состоявшемся 22 мая, одобрен так называемый проект структуры календаря. Это не полноценное расписание, где указаны пары команд и даты матчей. Это лишь контуры сезона.

Но уже точно известно, что встреча за Суперкубок состоится 14 июля и пройдет на стадионе в Черкизово. За трофей поборются обладатель Кубка — «Локомотив» и чемпион — «Спартак».

Спартаковец Александр САМЕДОВ против железнодорожника Виталия ДЕНИСОВА. Спорт-Экспресс

КОГДА НАЧНЕТСЯ ЧЕМПИОНАТ?

Сроки турнира очень жесткие.

— Премьер-лига получила письмо, в котором содержится просьба главного тренера сборной закончить чемпионат-2017/18 12—13 мая , — эта цитата из интервью «СЭ» президента премьер-лиги Сергея Прядкина. Впрочем, есть и такая версия: согласно контракту с ФИФА на проведение ЧМ, все объекты инфраструктуры должны быть свободны за месяц до старта.

Это значит, что РФПЛ стартует очень рано. После перехода на систему «осень-весна» соревнования начинались 20 июля (2012/13), 14 июля (2013/14), 1 августа (2014/15), 17 июля (2015/16) и 30 июля (2016/17).

В этом сезоне особая сложность — он «зажат» между Кубком конфедераций и чемпионатом мира, и в случае выхода сборной России из группы на первом из этих турниров у футболистов нашей национальной команды почти не будет отпуска.

Первый тур запланирован на 16 июля. Но даты в проекте структуры календаря размечаются обычно на воскресенье, и начать играть могут и раньше — 15-го. Так, судя по всему, и произойдет.

КОГДА НАСТУПИТ ЗИМНЯЯ ПАУЗА?

До ухода в отпуск команды проведут 20 туров — последний в этом году намечен на 10 декабря.

В прошлом сезоне играли до 5 декабря, в 2015-м — до 4-го, в 2014-м и 2013-м — до 8-го, в 2012-м — до 10-го.

В случае неблагоприятного прогноза и непогоды есть возможность переноса на две резервные даты — 29 ноября и 25 февраля. В первом случае, впрочем, предстоит провести три тура за неделю — с 26 ноября по 3 декабря, во втором — рестарт состоится еще календарной зимой.

Зимняя пауза в чемпионате-2017/18 должна начаться после 10 декабря. Спорт-Экспресс

КОГДА ВОЗОБНОВИТСЯ ЧЕМПИОНАТ?

Пауза должна закончиться 4 марта. Важно отметить, что, несмотря на плотный календарь, весной не будут проводить туры через два дня на третий. Такой отрезок за весь сезон всего один — в период с 6 по 13 августа будут сыграны матчи 4 — 6 туров.

КОГДА ФИНАЛ КУБКА?

В проекте структуры календаря четко обозначено число — 9 мая. Дата, учитывая День Победы и возможные рекомендации МВД, весьма рискованная, но альтернативы в календаре нет — другие дни в середине недель заняты под еврокубки.

Финал Кубка России-2017/18 запланирован на 9 мая. Спорт-Экспресс

КОГДА ПОСЛЕДНИЙ ТУР?

Чемпионат завершится 13 мая. Согласно регламенту, все встречи последнего тура состоятся в один день и начнутся в одно время.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ К ЧМ ПОЛУЧИТ СБОРНАЯ?

Первый матч ЧМ-2018 наша команда проведет 14 июня. Соответственно, на подготовку к турниру у главного тренера будет ровно месяц.