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«Я всегда был человек аполитичный, никогда не смотрел политических шоу, крайне редко смотрел новости. Вообще мало что знаю, что как происходит, нахожусь от этого в стороне. У меня на Украине много друзей, знакомых, отдал там много здоровья, мне нравится эта страна, Киев — это вообще мой родной город.

Политика — это не моё дело, там и без меня полно желающих разобраться во всём. Пожелаю, чтобы это всё быстрее закончилось и в итоге все остались довольны. Я имею в виду простых людей, главное, чтобы они были довольны, — заявил 32-летний Милевский в интервью FootballHub.