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23 мая 2017, 20:06 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Милевский: Политика — не моё дело

Нападающий «Тосно» Артём Милевский рассказал, как относится к тому, что на Украине его и других футболистов, переехавших в Россию, считают чуть ли не предателями родины.

Нападающий <span class=error>Тосно</span> Артём <span class=error>Милевский</span> рассказал как относится к тому что на Украине его и других футболистов переехавших в Россию считают чуть ли не предателями родины. Увеличить
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«Я всегда был человек аполитичный, никогда не смотрел политических шоу, крайне редко смотрел новости. Вообще мало что знаю, что как происходит, нахожусь от этого в стороне. У меня на Украине много друзей, знакомых, отдал там много здоровья, мне нравится эта страна, Киев — это вообще мой родной город.

Политика — это не моё дело, там и без меня полно желающих разобраться во всём. Пожелаю, чтобы это всё быстрее закончилось и в итоге все остались довольны. Я имею в виду простых людей, главное, чтобы они были довольны, — заявил 32-летний Милевский в интервью FootballHub.

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