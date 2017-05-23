Путин поддержал идею о сокращении числа легионеров в российском футболе
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ограничения числа легионеров в российском футболе вплоть до полного «импортозамещения».
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«Правильно, согласен», — сказал Путин в ответ на предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева «произвести стопроцентное импортозамещение в российском футболе», с которым он выступил на заседании президентского Совета по физкультуре и спорту во вторник.
В сезоне-2014/2015 в Российской футбольной
В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второго по значимости дивизиона в российском футболе, одновременно на поле могут находиться не более трех легионеров.
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