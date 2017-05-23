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23 мая 2017, 18:47 | Футбол: Премьер-лига | Интерфакс

Путин поддержал идею о сокращении числа легионеров в российском футболе

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ограничения числа легионеров в российском футболе вплоть до полного «импортозамещения».

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«Правильно, согласен», — сказал Путин в ответ на предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева «произвести стопроцентное импортозамещение в российском футболе», с которым он выступил на заседании президентского Совета по физкультуре и спорту во вторник.

В сезоне-2014/2015 в Российской футбольной премьер-лиге действовал лимит «семь плюс четыре»: в составе одной команды в игре на поле могли выйти не более семи иностранных футболистов, не имеющих права выступить за сборную России, и четырех россиян. За несколько дней до начала следующего чемпионата России по футболу лимит был ужесточен до формулы «шесть плюс пять», по ней команды играют в настоящее время.

В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второго по значимости дивизиона в российском футболе, одновременно на поле могут находиться не более трех легионеров.
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