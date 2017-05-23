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23 мая 2017, 18:00 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Павлюченко ушел из «Урала» по семейным обстоятельствам

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Нападающий Роман Павлюченко принял решение покинуть «Урал» по семейным обстоятельствам, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер футбольного клуба из Екатеринбурга Александр Тарханов.

Нападающий Роман Павлюченко принял решение покинуть Урал по семейным обстоятельствам сообщил агентству Р-Спорт главный тренер футбольного клуба из Екатеринбурга Александр Тарханов. Увеличить
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Павлюченко перешел в «Урал» в июне 2016 года, подписав соглашение на год. В сезоне-2016/17 35-летний форвард провел за екатеринбургскую команду 21 матч в чемпионате России, забив четыре мяча. «Урал» по итогам сезона занял 11-е место в РФПЛ.

«Роман по семейным обстоятельствам покидает нашу команду. Что касается того, продолжит ли он карьеру или будет завершать — он сам еще не знает. Он попрощался с командой, его тепло проводили», — сказал Тарханов по телефону.

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Павлюченко дисквалифицирован на один матч за атаку судьи в игре с «Зенитом»

Павлюченко дисквалифицирован на один матч за атаку судьи в игре с «Зенитом»

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на один матча нападающего «Урала» Романа Павлюченко за агрессивное поведение в отношении арбитра Алексея Еськова во время матча 24-го тура чемпионата страны с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
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