Павлюченко ушел из «Урала» по семейным обстоятельствам

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Павлюченко перешел в «Урал» в июне 2016 года, подписав соглашение на год. В сезоне-2016/17 35-летний форвард провел за екатеринбургскую команду 21 матч в чемпионате России, забив четыре мяча. «Урал» по итогам сезона занял 11-е место в РФПЛ.

«Роман по семейным обстоятельствам покидает нашу команду. Что касается того, продолжит ли он карьеру или будет завершать — он сам еще не знает. Он попрощался с командой, его тепло проводили», — сказал Тарханов по телефону.