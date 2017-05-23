Нигматуллин: Бронзовые медали «Зенита» выглядят жалкими
Бывший вратарь «Спартака» и сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в интервью «Газете.Ru» прокомментировал итоги минувшего сезона РФПЛ, оценил шансы наставника «Зенита» сохранить работу в клубе, а также выразил мнение, что уже совсем скоро тренер «Ростова» Курбан Бердыев найдет себе новую команду.
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— Что для вас стало событием завершившегося сезона в чемпионате России по футболу?
— Здесь двух мнений быть не может — это, конечно же, чемпионство «Спартака», первое для клуба за последние 16 лет. Его все заждались, и я, как бывший спартаковец, естественно, успеху команды порадовался.
Также отмечу выигрыш Кубка России «Локомотивом», в составе которого я тоже в свое время выступал.
— Заслуженно ли стали чемпионами
— Начнем с того, что незаслуженно победить в первенстве страны невозможно. Поэтому все эти разговоры о том, что «Спартак» победил
— Главная, на ваш взгляд, причина успешного выступления столичного клуба в завершившемся сезоне?
— Грамотная тренерская работа — тактика, физика, слаженный коллектив, все это было у «Спартака» в чемпионате-2016/17. Состав, безусловно, тоже был хорошим, однако сказать, что у
— Чего ждать болельщикам «Спартака» от следующего сезона?
— Понятно, что подтвердить чемпионство команде будет очень непросто — и «Зенит», и ЦСКА станут еще более серьезными соперниками в предстоящем розыгрыше РФПЛ, может,
Плюс к этому спартаковцам предстоит еще и Лига чемпионов. При этом не скажу, что это пойдет в минус
В целом мне кажется, что «Спартак» и в следующем году будет одним из главных претендентов на чемпионство.
— Можно ли назвать минувший сезон для ЦСКА переходным и сказать, что переход этот идет удачно для команды?
— Так оно и есть — был именно переходный сезон, потому что поменялся тренер, и удалось эту смену провести практически без сбоев, что трудно сделать безболезненно. Кроме того, идет и смена состава, смена поколений, наигрываются новые тактические схемы.
В таких условиях сложно сохранить те же амбиции, что были раньше. Но армейцам это удалось — сезон, по итогам которого
А защита титула… Просто «Спартак» был сильнее и поменял тренера после первого тура, тогда как ЦСКА сделал это лишь после первой части чемпионата.
— Нужны ли армейскому клубу усиления? И, если да, то на какие позиции?
— В обороне команды уже давно играют высокоопытные защитники: Сергей Игнашевич и братья Березуцкие. И с ними уже долгие годы никто, к сожалению, не может встать рядом по классу — и в чемпионате, и в сборной России. Да и в целом центральные защитники являются первой проблемой в российском футболе. В ЦСКА она также стоит.
Виктор Васин, в принципе, нормально смотрелся, исключая один большой провал в матче со «Спартаком», но клубу нужен защитник высокого уровня — не так далек день, когда Игнашевич с Березуцкими решат уйти из футбола, и понадобится серьезная смена.
Возможно, армейцам стоит обратить внимание на работу клубной академии, на молодежный состав, которые уже дали им Федора Чалова и Тимура Жамалетдинова, ребят, практически сразу же пришедшихся ко двору.
Что касается атаки, о необходимости усиления которой все говорят, то форварды уровня Сейду Думбия и Ахмеда Мусы ЦСКА не повредит, однако у московской команды на данный момент есть Витиньо, оставляющий очень хорошее впечатление. Видно, что он возмужал и приехал из аренды в бразильский чемпионат совсем другим парнем.
— Провалил ли сезон «Зенит»?
— Питерцы в завершившемся сезоне вылетели ото всюду, и бронзовые медали РФПЛ при бюджете и задачах клуба выглядят, честно говоря, жалкими. Не думаю, что
— Как вы думаете, будет ли Мирча Луческу и дальше руководить
— Здесь важную роль сыграют контрактные дела и огромные выплаты, которые получит румын в случае увольнения. Хотя у «Зенита», конечно, нет
Однако кроме скандалов и постоянных обвинений всех, но только не своих игроков и самого себя, мы ничего не увидели.
И это, наверное, главное разочарование — даже не сам «Зенит», а именно Луческу и его работа.
— Стоит ли ждать от
— У «Зенита» и так очень неплохой состав, просто сама команда находится в разобранном состоянии.
Игроки основы, такие как, например, Олег Шатов и Александр Кокорин, которые могли легко претендовать на место хотя бы в расширенном списке сборной России на Кубок конфедераций — 2017, не оказались там именно
— Хорошо ли, по вашему мнению, для очкового баланса России в рейтинге УЕФА то, что в Лигу Европы в итоге попал «Краснодар», а не «Ростов», изрядно пошумевший в еврокубках в минувшем сезоне?
— «Ростов» провел неоднозначный сезон — были хорошие матчи в еврокубках, по ходу которых мы за ростовчан болели, была сухая серия Никиты Медведева в РФПЛ (предыдущий рекорд принадлежал именно Нигматуллину — «Газета.Ru»), которую хочется уже побыстрее забыть как мое главное разочарование сезона (смеется).
При этом назвать сезон удачным нельзя, так как в Лигу Европы ростовчане не попали, а это было главной задачей. То есть в данном случае можно сказать, что «Краснодару» удался удовлетворительный сезон, а «Ростову» — нет.
И в связи с этим я думаю, что Курбан Бердыев в следующем сезоне будет тренировать другую команду.
— Кто из середняков минувшего чемпионата вам больше всего понравился?
— Тут у меня несколько предвзятое мнение. Я выделю «Оренбург» и даже не
Верю, кстати, в его звезду и в то, что через пару лет он будет тренировать
— Удивлены ли прямым вылетом в ФНЛ «Крыльев Советов», учитывая, что в первой части сезона команда достаточно уверенно смотрелась?
— Да, вылета ничего не предвещало. Некоторые тренеры даже выбрали именно Самару, а не более успешный, как мне кажется, «Урал» (речь идет о добровольном уходе Вадим Скрипченко с поста главного тренера «шмелей» на ту же должность в самарский клуб — «Газета.Ru»).
И мне кажется, что именно
— Кого бы назвали лучшим тренером сезона и лучшим игроком сезона?
— Массимо Каррера и Денис Глушаков. Глушаков — похороны!
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