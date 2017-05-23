Нигматуллин: Бронзовые медали «Зенита» выглядят жалкими

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— Что для вас стало событием завершившегося сезона в чемпионате России по футболу?

— Здесь двух мнений быть не может — это, конечно же, чемпионство «Спартака», первое для клуба за последние 16 лет. Его все заждались, и я, как бывший спартаковец, естественно, успеху команды порадовался.

Также отмечу выигрыш Кубка России «Локомотивом», в составе которого я тоже в свое время выступал.

— Заслуженно ли стали чемпионами красно-белые в этом году?

— Начнем с того, что незаслуженно победить в первенстве страны невозможно. Поэтому все эти разговоры о том, что «Спартак» победил из-за слабости соперников, я бы назвал завистью.

— Главная, на ваш взгляд, причина успешного выступления столичного клуба в завершившемся сезоне?

— Грамотная тренерская работа — тактика, физика, слаженный коллектив, все это было у «Спартака» в чемпионате-2016/17. Состав, безусловно, тоже был хорошим, однако сказать, что у красно-белых он был лучшим среди всех, нельзя. Впрочем, нельзя и сказать, что этот состав был нечемпионским.

— Чего ждать болельщикам «Спартака» от следующего сезона?

— Понятно, что подтвердить чемпионство команде будет очень непросто — и «Зенит», и ЦСКА станут еще более серьезными соперниками в предстоящем розыгрыше РФПЛ, может, кто-то еще добавится.

Плюс к этому спартаковцам предстоит еще и Лига чемпионов. При этом не скажу, что это пойдет в минус из-за якобы необходимости «разрываться» между двумя турнирами — так будет даже интереснее.

В целом мне кажется, что «Спартак» и в следующем году будет одним из главных претендентов на чемпионство.

— Можно ли назвать минувший сезон для ЦСКА переходным и сказать, что переход этот идет удачно для команды?

— Так оно и есть — был именно переходный сезон, потому что поменялся тренер, и удалось эту смену провести практически без сбоев, что трудно сделать безболезненно. Кроме того, идет и смена состава, смена поколений, наигрываются новые тактические схемы.

В таких условиях сложно сохранить те же амбиции, что были раньше. Но армейцам это удалось — сезон, по итогам которого красно-синие попали в Лигу чемпионов, можно занести в актив и назвать удачным.

А защита титула… Просто «Спартак» был сильнее и поменял тренера после первого тура, тогда как ЦСКА сделал это лишь после первой части чемпионата.

— Нужны ли армейскому клубу усиления? И, если да, то на какие позиции?

— В обороне команды уже давно играют высокоопытные защитники: Сергей Игнашевич и братья Березуцкие. И с ними уже долгие годы никто, к сожалению, не может встать рядом по классу — и в чемпионате, и в сборной России. Да и в целом центральные защитники являются первой проблемой в российском футболе. В ЦСКА она также стоит.

Виктор Васин, в принципе, нормально смотрелся, исключая один большой провал в матче со «Спартаком», но клубу нужен защитник высокого уровня — не так далек день, когда Игнашевич с Березуцкими решат уйти из футбола, и понадобится серьезная смена.

Возможно, армейцам стоит обратить внимание на работу клубной академии, на молодежный состав, которые уже дали им Федора Чалова и Тимура Жамалетдинова, ребят, практически сразу же пришедшихся ко двору.

Что касается атаки, о необходимости усиления которой все говорят, то форварды уровня Сейду Думбия и Ахмеда Мусы ЦСКА не повредит, однако у московской команды на данный момент есть Витиньо, оставляющий очень хорошее впечатление. Видно, что он возмужал и приехал из аренды в бразильский чемпионат совсем другим парнем.

— Провалил ли сезон «Зенит»?

— Питерцы в завершившемся сезоне вылетели ото всюду, и бронзовые медали РФПЛ при бюджете и задачах клуба выглядят, честно говоря, жалкими. Не думаю, что кто-то в Санкт-Петербурге будет отмечать бронзу и попадание в Лигу Европы на следующий сезон.

— Как вы думаете, будет ли Мирча Луческу и дальше руководить сине-бело-голубыми или же его уволят по ходу межсезонья?

— Здесь важную роль сыграют контрактные дела и огромные выплаты, которые получит румын в случае увольнения. Хотя у «Зенита», конечно, нет каких-то финансовых трудностей. По моему мнению, смена тренера питерцами была бы логичной, но тут опять же нужно очень хорошо подумать, кого назначать на это место — руководство клуба только что обожглось, несмотря на то что кандидатура Луческу казалась во всех отношениях подходящей, Мирча считался квалифицированным специалистом, умеющим работать и с иностранцами, и с русскоговорящими футболистами.

Однако кроме скандалов и постоянных обвинений всех, но только не своих игроков и самого себя, мы ничего не увидели.

И это, наверное, главное разочарование — даже не сам «Зенит», а именно Луческу и его работа.

— Стоит ли ждать от сине-бело-голубых громких трансферов в межсезонье?

— У «Зенита» и так очень неплохой состав, просто сама команда находится в разобранном состоянии.

Игроки основы, такие как, например, Олег Шатов и Александр Кокорин, которые могли легко претендовать на место хотя бы в расширенном списке сборной России на Кубок конфедераций — 2017, не оказались там именно из-за этого. То есть клубу некем укрепиться по большему счету, и помимо вратаря Андрея Лунева, удачно вошедшего в состав, но, к сожалению, получившего травму, мне в «Зените» выделить некого.

— Хорошо ли, по вашему мнению, для очкового баланса России в рейтинге УЕФА то, что в Лигу Европы в итоге попал «Краснодар», а не «Ростов», изрядно пошумевший в еврокубках в минувшем сезоне?

— «Ростов» провел неоднозначный сезон — были хорошие матчи в еврокубках, по ходу которых мы за ростовчан болели, была сухая серия Никиты Медведева в РФПЛ (предыдущий рекорд принадлежал именно Нигматуллину — «Газета.Ru»), которую хочется уже побыстрее забыть как мое главное разочарование сезона (смеется).

При этом назвать сезон удачным нельзя, так как в Лигу Европы ростовчане не попали, а это было главной задачей. То есть в данном случае можно сказать, что «Краснодару» удался удовлетворительный сезон, а «Ростову» — нет.

И в связи с этим я думаю, что Курбан Бердыев в следующем сезоне будет тренировать другую команду.

— Кто из середняков минувшего чемпионата вам больше всего понравился?

— Тут у меня несколько предвзятое мнение. Я выделю «Оренбург» и даже не из-за того, что его полностью тренируют мои друзья (смеется) — это команда без звезд, но играет она очень симпатично. Сильно коллективу не везло, очень много матчей проиграли подопечные Роберта Евдокимова на последних секундах.

Верю, кстати, в его звезду и в то, что через пару лет он будет тренировать топ-клуб.

— Удивлены ли прямым вылетом в ФНЛ «Крыльев Советов», учитывая, что в первой части сезона команда достаточно уверенно смотрелась?

— Да, вылета ничего не предвещало. Некоторые тренеры даже выбрали именно Самару, а не более успешный, как мне кажется, «Урал» (речь идет о добровольном уходе Вадим Скрипченко с поста главного тренера «шмелей» на ту же должность в самарский клуб — «Газета.Ru»).

И мне кажется, что именно из-за тренерских просчетов «Крылья» оказались там, где оказались, так как состав, инфраструктура, болельщики у них не слабейшие, еще и стадион прекрасный строится. Все у них было для того, чтобы соответствовать уровню Премьер-лиги.

— Кого бы назвали лучшим тренером сезона и лучшим игроком сезона?

— Массимо Каррера и Денис Глушаков. Глушаков — похороны!