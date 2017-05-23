«Динамо» ищет приемлемый вариант трудоустройства Погребняка и Дьякова
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Руководство московского футбольного клуба «Динамо» ищет приемлемый вариант трудоустройства нападающего команды Павла Погребняка и защитника Виталия Дьякова, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» исполнительный директор «бело-голубых» Евгений Кречетов.
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Контракты Погребняка и Дьякова с «Динамо» истекают летом 2018 года. В январе 2017 года в
«Что касается Погребняка и Дьякова, то по этим игрокам ведутся переговоры со сторонними клубами, с самими футболистами, но конкретики пока никакой нет, работа ведется. Пытаемся им найти приемлемый вариант трудоустройства», — сказал Кречетов по телефону.
По итогам минувшего сезона динамовцы заняли первое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и вернулись в РФПЛ.
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