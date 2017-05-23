«Динамо» ищет приемлемый вариант трудоустройства Погребняка и Дьякова

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Контракты Погребняка и Дьякова с «Динамо» истекают летом 2018 года. В январе 2017 года в пресс-службе Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» сообщили «Р-Спорт», что столичный клуб намерен расторгать контракты с футболистами для разгрузки платежной ведомости.

«Что касается Погребняка и Дьякова, то по этим игрокам ведутся переговоры со сторонними клубами, с самими футболистами, но конкретики пока никакой нет, работа ведется. Пытаемся им найти приемлемый вариант трудоустройства», — сказал Кречетов по телефону.

По итогам минувшего сезона динамовцы заняли первое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и вернулись в РФПЛ.