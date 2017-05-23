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23 мая 2017, 14:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ломбертс: Люди в России патриоты, в Бельгии совсем иначе, там на всё жалуются

Защитник Николас Ломбертс, выступавший за «Зенит» с 2007 года, рассказал, какие у него останутся впечатления о России.

Защитник Николас Ломбертс выступавший за Зенит с 2007 года рассказал какие у него останутся впечатления о России. Увеличить
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Бельгийский футболист со следующего сезона официально станет игроком «Остенде».

«Люди в России — патриоты. Они гордятся своей страной. Они любят её. В Бельгии совсем иначе, там все на всё жалуются.

В среду болельщики сделали что-то невероятное. Я мог только мечтать о таком. Такого не видел. Это было очень важно для меня. Я отдал всё, что мог, для команды. А когда ты видишь такое признание… Смотри, у меня мурашки по коже. Это не описать словами. Это топ. У меня три воспоминания такой весовой категории: рождение ребёнка, свадьба и прощание с «Петровским». Надеюсь, жена не прочитает. Если через 50 лет подумаю об этом, всё равно будут мурашки по коже и слёзы в глазах. Ребята, спасибо, я приеду обязательно в Петербург. «Зенит», надеюсь, поможет с визой. И на новом стадионе я пойду на вираж, — цитирует Ломбертса «Фонтанка».

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