Ломбертс: Люди в России патриоты, в Бельгии совсем иначе, там на всё жалуются
Защитник Николас Ломбертс, выступавший за «Зенит» с 2007 года, рассказал, какие у него останутся впечатления о России.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бельгийский футболист со следующего сезона официально станет игроком «Остенде».
«Люди в России — патриоты. Они гордятся своей страной. Они любят её. В Бельгии совсем иначе, там все на всё жалуются.
В среду болельщики сделали
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