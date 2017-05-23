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23 мая 2017, 14:11 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Алексей Ионов в сезоне-2017/18 будет играть за «Динамо»

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Полузащитник московского «Динамо» Алексей Ионов после возвращения из столичного ЦСКА, где он выступал на правах аренды, в сезоне-2017/18 будет выступать за «бело-голубых», заявил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор команды Евгений Кречетов.

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Ионов в июне 2016 года перешел из «Динамо» в ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2016/17 c правом последующего выкупа. За армейскую команду Ионов провел 29 матчей во всех турнирах и забил три гола. По итогам минувшего сезона динамовцы стали первыми в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и вернулись в РФПЛ.

«Дела обстоят таким образом, что Алексей возвращается к нам из аренды в ЦСКА. У него долгосрочный контракт, и в следующем сезоне он будет играть в «Динамо», — сказал Кречетов по телефону.

«Что касается трансферов, то об этом будет объявлено официально. Пока эта работа ведется, усиливаемся под премьер-лигу», — добавил он.

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