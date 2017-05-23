«Амкар» предложил новый контракт тренерскому штабу во главе с Гаджиевым

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«Амкар» в прошедшем сезоне занял десятое место в премьер-лиге. Нынешний контракт с Гаджиевым, который возглавляет уральский клуб с 2014 года, истекает летом.

«Гаджи Муслимовичу предложили новый контракт, как и всему тренерскому штабу. Люди имеют право поразмышлять над этим вопросом», — сказал Резвухин по телефону.