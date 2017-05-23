«Амкар» предложил новый контракт тренерскому штабу во главе с Гаджиевым
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Пермский «Амкар» предложил новый контракт тренерскому штабу во главе с Гаджи Гаджиевым, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор уральского футбольного клуба Игорь Резвухин.
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«Амкар» в прошедшем сезоне занял десятое место в
«Гаджи Муслимовичу предложили новый контракт, как и всему тренерскому штабу. Люди имеют право поразмышлять над этим вопросом», — сказал Резвухин по телефону.
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