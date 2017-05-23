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23 мая 2017, 14:20 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Амкар» предложил новый контракт тренерскому штабу во главе с Гаджиевым

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Пермский «Амкар» предложил новый контракт тренерскому штабу во главе с Гаджи Гаджиевым, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор уральского футбольного клуба Игорь Резвухин.

Пермский Амкар предложил новый контракт тренерскому штабу во главе с Гаджи Гаджиевым заявил агентству Р-Спорт генеральный директор уральского футбольного клуба Игорь Резвухин. Увеличить
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«Амкар» в прошедшем сезоне занял десятое место в премьер-лиге. Нынешний контракт с Гаджиевым, который возглавляет уральский клуб с 2014 года, истекает летом.

«Гаджи Муслимовичу предложили новый контракт, как и всему тренерскому штабу. Люди имеют право поразмышлять над этим вопросом», — сказал Резвухин по телефону.

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