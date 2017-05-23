Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29838675/
23 мая 2017, 14:36 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» намерен увеличить зарплату Зе Луиша в два раза

Руководство «Спартака», ставшего чемпионом России по итогам прошедшего сезона, намерено пересмотреть финансовые условия контракта нападающего Зе Луиша.

Руководство Спартака ставшего чемпионом России по итогам прошедшего сезона намерено пересмотреть финансовые условия контракта нападающего Зе <span class=error>Луиша</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В следующем сезоне оклад форварда будет увеличен вдвое и составит около € 2 млн в год без учёта бонусов и премиальных, размер которых будет также пересмотрен в большую сторону.

В минувшем первенстве Премьер-Лиги 26-летний футболист провёл 21 матч, в которых забил пять голов и сделал шесть передач. При этом зарплата Зе Луиша остаётся невысокой по меркам команды — около € 1 млн в год. Однако уже со следующего сезона условия контракта футболиста станут соизмеримы с теми, на которых выступают ведущие игроки «Спартака».

«Сразу по завершении чемпионата России руководство клуба предложит Зе Луишу поставить подпись под новым контрактом. Предполагается, что срок соглашения останется прежним, а изменения коснутся только финансовой части договора — зарплата и бонусная часть будут увеличены. И тренерский штаб во главе с Массимо Каррерой, и руководство клуба во главе с Леонидом Федуном довольны уровнем игры Зе Луиша в “Спартаке”. Самого форварда также всё устраивает в московском клубе. Поэтому стороны надеются на длительное и плодотворное сотрудничество», — цитируют «Известия» источник в московском клубе.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото