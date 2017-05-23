«Спартак» намерен увеличить зарплату Зе Луиша в два раза

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В следующем сезоне оклад форварда будет увеличен вдвое и составит около € 2 млн в год без учёта бонусов и премиальных, размер которых будет также пересмотрен в большую сторону.

В минувшем первенстве Премьер-Лиги 26-летний футболист провёл 21 матч, в которых забил пять голов и сделал шесть передач. При этом зарплата Зе Луиша остаётся невысокой по меркам команды — около € 1 млн в год. Однако уже со следующего сезона условия контракта футболиста станут соизмеримы с теми, на которых выступают ведущие игроки «Спартака».

«Сразу по завершении чемпионата России руководство клуба предложит Зе Луишу поставить подпись под новым контрактом. Предполагается, что срок соглашения останется прежним, а изменения коснутся только финансовой части договора — зарплата и бонусная часть будут увеличены. И тренерский штаб во главе с Массимо Каррерой, и руководство клуба во главе с Леонидом Федуном довольны уровнем игры Зе Луиша в “Спартаке”. Самого форварда также всё устраивает в московском клубе. Поэтому стороны надеются на длительное и плодотворное сотрудничество», — цитируют «Известия» источник в московском клубе.