«Спартак» намерен увеличить зарплату Зе Луиша в два раза
Руководство «Спартака», ставшего чемпионом России по итогам прошедшего сезона, намерено пересмотреть финансовые условия контракта нападающего Зе Луиша.
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В следующем сезоне оклад форварда будет увеличен вдвое и составит около € 2 млн в год без учёта бонусов и премиальных, размер которых будет также пересмотрен в большую сторону.
В минувшем первенстве
«Сразу по завершении чемпионата России руководство клуба предложит Зе Луишу поставить подпись под новым контрактом. Предполагается, что срок соглашения останется прежним, а изменения коснутся только финансовой части договора — зарплата и бонусная часть будут увеличены. И тренерский штаб во главе с Массимо Каррерой, и руководство клуба во главе с Леонидом Федуном довольны уровнем игры Зе Луиша в “Спартаке”. Самого форварда также всё устраивает в московском клубе. Поэтому стороны надеются на длительное и плодотворное сотрудничество», — цитируют «Известия» источник в московском клубе.
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