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23 мая 2017, 14:09 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Дзюба рассказал о расположении судей к «Спартаку»

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о причинах победы московского «Спартака» в чемпионате России сезона-2016/17. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

Нападающий Зенита и сборной России Артем <span class=error>Дзюба</span> рассказал о причинах победы московского Спартака в чемпионате России сезона-2016/17. По его словам <nobr>красно-белые</nobr> объединились у команды был фарт. Он также отметил что москвичам благоволили судьи но сказать что Спартак выиграл благодаря арбитрам нельзя. Увеличить
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«“Спартак” набрал больше очков, победил нас, победил ЦСКА. Я, правда, никогда не видел, чтобы “Спартак” так судили. Благоволили. Но сказать, что он выиграл благодаря судейству, нельзя. Просто в этот год все было сделано так, чтобы выиграл “Спартак”», — добавил Дзюба.

По его словам, красно-белые объединились, у команды был фарт, плюс в этом сезоне слабее своих возможностей сыграли конкуренты москвичей.

«Зенит» по итогам чемпионата занял третье место, завоевав путевку в Лигу Европы. Дзюба провел в первенстве страны 26 матчей, в которых забил 13 мячей. 28-летний форвард является воспитанником «Спартака». С 2006 по 2015 год выступал за красно-белых.

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