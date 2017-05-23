Дзюба рассказал о расположении судей к «Спартаку»

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«“Спартак” набрал больше очков, победил нас, победил ЦСКА. Я, правда, никогда не видел, чтобы “Спартак” так судили. Благоволили. Но сказать, что он выиграл благодаря судейству, нельзя. Просто в этот год все было сделано так, чтобы выиграл “Спартак”», — добавил Дзюба.

По его словам, красно-белые объединились, у команды был фарт, плюс в этом сезоне слабее своих возможностей сыграли конкуренты москвичей.