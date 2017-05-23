Дзюба рассказал о расположении судей к «Спартаку»
Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о причинах победы московского «Спартака» в чемпионате России сезона-2016/17. Об этом сообщает «Спорт день за днем».
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«“Спартак” набрал больше очков, победил нас, победил ЦСКА. Я, правда, никогда не видел, чтобы “Спартак” так судили. Благоволили. Но сказать, что он выиграл благодаря судейству, нельзя. Просто в этот год все было сделано так, чтобы выиграл “Спартак”», — добавил Дзюба.
По его словам,
«Зенит» по итогам чемпионата занял третье место, завоевав путевку в Лигу Европы. Дзюба провел в первенстве страны 26 матчей, в которых забил 13 мячей. 28-летний форвард является воспитанником «Спартака». С 2006 по 2015 год выступал за
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