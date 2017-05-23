Футбольный ЦСКА покинул трехкратный чемпион России
Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Чепчугов покинул столичную команду. Об этом сообщается на сайте армейского клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вратарь ушел из ЦСКА в качестве свободного агента, у него закончился контракт. Кроме того, столичную команду покинул нападающий Алексей Ионов, арендованный у московского «Динамо». Они присоединится к
Другой нападающий ЦСКА — Кирилл Панченко — отыграл нынешний сезон за динамовцев на правах аренды и теперь будет выступать за клуб на постоянной основе.
Чепчугов перешел в ЦСКА в 2010 году из «Сибири». Провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, пропустил 35 мячей. Вместе с армейцами трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка страны.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter