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23 мая 2017, 12:57 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Футбольный ЦСКА покинул трехкратный чемпион России

Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Чепчугов покинул столичную команду. Об этом сообщается на сайте армейского клуба.

Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Сергей <span class=error>Чепчугов</span> покинул столичную команду. Вратарь ушел в качестве свободного агента у него закончился контракт. <span class=error>Чепчугов</span> перешел в ЦСКА в 2010 году из Сибири. Вместе с армейцами трижды становился чемпионом России дважды — обладателем Кубка страны. Увеличить
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Вратарь ушел из ЦСКА в качестве свободного агента, у него закончился контракт. Кроме того, столичную команду покинул нападающий Алексей Ионов, арендованный у московского «Динамо». Они присоединится к сине-бело-голубым.

Другой нападающий ЦСКА — Кирилл Панченко — отыграл нынешний сезон за динамовцев на правах аренды и теперь будет выступать за клуб на постоянной основе.

Чепчугов перешел в ЦСКА в 2010 году из «Сибири». Провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, пропустил 35 мячей. Вместе с армейцами трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка страны.

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