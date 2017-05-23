Дзюба назвал Луческу полководцем «Зенита» и заявил о полной поддержке тренера
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт. Форвард «Зенита» Артем Дзюба назвал главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу полководцем и заявил, что полностью поддерживает румынского специалиста, с которым у него прекрасные отношения.
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Луческу возглавил «Зенит» перед началом сезона-2016/17 и выиграл с командой Суперкубок России. Чемпионат страны завершился в воскресенье, команда из
«Совершенно нормально (нахожу общий язык). Несмотря на все нюансы. Когда в команде много людей, не все играют, отношение к тренеру разное. Но у меня прекрасные отношения с Луческу. Я понимаю, чего он хочет от меня, как этого добиваться, есть всегда диалог, он меня может направить, я с большим уважением к нему отношусь. Человек 43 года в футболе без перерыва. Часто бывает, то, что он говорит, то и происходит. Луческу всегда повторял: “Ребята, у меня большой опыт, я понимаю, что
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