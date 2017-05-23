Дзюба назвал Луческу полководцем «Зенита» и заявил о полной поддержке тренера

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Луческу возглавил «Зенит» перед началом сезона-2016/17 и выиграл с командой Суперкубок России. Чемпионат страны завершился в воскресенье, команда из Санкт-Петербурга завоевала бронзовые медали премьер-лиги и не смогла пробиться в Лигу чемпионов. Ранее в СМИ появлялась информация, что румынский специалист покинет «Зенит» по окончании сезона.

«Совершенно нормально (нахожу общий язык). Несмотря на все нюансы. Когда в команде много людей, не все играют, отношение к тренеру разное. Но у меня прекрасные отношения с Луческу. Я понимаю, чего он хочет от меня, как этого добиваться, есть всегда диалог, он меня может направить, я с большим уважением к нему отношусь. Человек 43 года в футболе без перерыва. Часто бывает, то, что он говорит, то и происходит. Луческу всегда повторял: “Ребята, у меня большой опыт, я понимаю, что кто-то может быть недоволен, но я действую в интересах команды”. Поэтому я тренера поддерживаю. Хотя всякое бывает», — цитирует Дзюбу «Спорт день за днем».

На своем посту Луческу сменил португальца Андре Виллаш-Боаша, с которым «Зенит» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

«С Андре Виллаш-Боашем у нас тоже были хорошие отношения. Он как-то раз меня на Кубок (России) не поставил. Произошел мини-инцидент, разговор. Мы выиграли Кубок, обнимались. Он сказал: “Извини, что тебя не поставил, там свои нюансы, не будем вдаваться в подробности”. Я говорю: “Мы выиграли, какие вопросы?” Когда побеждаешь, все забывается. Тут нет такого: хороший тренер, нехороший… Я за Луческу, он наш полководец, я иду за ним, верю в него», — добавил нападающий.