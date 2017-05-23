Семак зимой пройдёт стажировку в «Манчестер Сити»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, когда пройдёт стажировка главного тренера уфимской команды Сергея Семака в «Манчестер Сити».
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«Мы планировали, что Сергей Семак поедет в “Манчестер Сити” этим летом. И мы, и сам главный тренер очень этого хотели. Но чисто физически у него это не получается сделать. Сейчас он проходит заключительный этап по сдаче экзаменов на категорию Pro. Это почти две недели, и он закончит только в июне, а 13 июня уже собирается команда. Учёба прежде всего, она в приоритете, поэтому я думаю, что он поедет на стажировку в “Манчестер Сити” этой зимой», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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