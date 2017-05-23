Голевая засуха: цифры и факты прошедшего чемпионата России по футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионат Российской футбольной премьер-лиги запомнился не только победой «Спартака», но и важными рекордами, а также, к сожалению, самой низкой в истории турнира результативностью. О том, каким получился прошедший чемпионат с точки зрения футбольной статистики, читайте в материале ТАСС.

Результативность: победа оборонительного футбола

В среднем за матч забивалось 2,13 гола — это самый низкий показатель в истории чемпионатов России. К примеру, средняя результативность игр российского первенства прошлого сезона составила 2,45 гола, а позапрошлого — 2,43. Рекорд же принадлежит сезону-1995 — в среднем 2,92 гола за матч.

Меньше всех в чемпионате России забила «Томь» — 17 мячей. Больше всех «Зенит» — 50. Чемпион страны «Спартак» забил 46 голов. В прошлом чемпионате красно-белые, хотя и заняли лишь четвертое место, забили на два мяча больше. При этом тогда «Спартак» набрал 50 очков, а сейчас — 69. Из 22 побед в сезоне-2016/17 московская команда ровно половину одержала со счетом 1:0.

Самыми результативными матчами первенства России-2016/17 стали «Томь» — «Локомотив» (1:6, 1 декабря) и «Терек» — «Урал» (5:2, 29 апреля).

Посещаемость: «Спартак» перевалил за 30 тысяч

«Спартак» был близок к тому, чтобы установить рекорд по средней посещаемости домашних матчей чемпионата России за сезон. В среднем игры на «Открытие-Арене» собирали по 32 760 человек. Рекорд же принадлежит владикавказской «Алании», чьи домашние матчи в чемпионате России 1995 года посещали в среднем 35 046 зрителей.

Самым посещаемым матчем чемпионата России — 2016/17 стал поединок «Спартака» и ЦСКА, состоявшийся 29 октября; тогда на трибунах, согласно официальным данным, присутствовало 44 884 человека. Это далеко от абсолютного рекорда чемпионатов России — так, на матчах «Спартака» и ЦСКА, которые прошли в июле 2009-го и в августе 2011-го, было по 70 тысяч зрителей.

Точных цифр посещаемости тех игр нет, поскольку Система контроля и управления доступом (СКУД) на стадионе «Лужники», где проходили матчи, тогда еще не функционировала.

Средняя посещаемость всего чемпионата России — 2016/17 составила 11 415 человек. Рекорд средней посещаемости держит чемпионат России 2007 года — 13 115 человек за матч. Антирекорд же был установлен в чемпионате России 1992 года — в среднем на игры турнира приходило по 5916 зрителей.

Бомбардир: Смолов вновь забил больше всех

Во второй раз подряд лучшим бомбардиром чемпионата РФПЛ стал нападающий «Краснодара» Федор Смолов, забивший 18 мячей (три из них в последнем туре) в 22 матчах. В чемпионате сезона-2015/16 он забил 20 голов в 29 играх.

Смолов — четвертый футболист в истории после Олега Веретенникова, Романа Павлюченко и Веллитона, который стал лучшим бомбардиром российского первенства дважды кряду. 26 мая нападающий отправится со сборной России в Австрию, где команда будет готовиться к стартующему в июне Кубку конфедераций.

Рекорд по количеству голов в чемпионате России за сезон принадлежит бывшему нападающему ЦСКА ивуарийцу Сейду Думбия, который в первенстве-2011/12 забил 28 мячей. Тот турнир, однако, был переходный, и каждая команда провела не как обычно по 30, а по 44 матча.

Рекорд 30-туровых российских чемпионатов принадлежит Веретенникову, который в 1995 году забил в турнире 25 голов. Нападающий, известный по выступлениям за волгоградский «Ротор», является лучшим бомбардиром чемпионатов России всех времен (143 гола).

Грубая игра: самый «мягкий» чемпионат в XXI веке

Белорусский полузащитник «Ростова» Александр Гацкан оказался самым «грубым» игроком чемпионата России — 2016/17. Он заработал восемь желтых карточек, дважды удалялся с поля за вторые предупреждения и один раз — после прямой красной карточки. Итальянский защитник «Зенита» Доменико Кришито получил десять предупреждений, но при этом — ни одного удаления. «Чемпионом» по числу прямых красных карточек стал хорватский полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ — их у него две штуки.

В целом же чемпионат не изобиловал грубостью. Меньше предупреждений, чем в сезоне-2016/17, в последний раз в чемпионате России было в 1999 году. При этом в матче 24-го тура между «Зенитом» и «Уралом» (2:0), который состоялся 22 апреля, был установлен рекорд чемпионатов России по количеству удалений в составе одной команды. Тогда арбитр Алексей Еськов показал красные карточки сразу трем футболистам екатеринбургского клуба.

Рекорды: новое достижение Игнашевича, сухая серия Медведева

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в сезоне-2016/17 побил рекорд по количеству матчей в чемпионате России, теперь их в его активе 464, а у прежнего рекордсмена — бывшего полузащитника «Асмарала», ЦСКА, «Москвы», «Рубина» и «Зенита» Сергея Семака — 457. Есть у 37-летнего Игнашевича и другие рекорды: он провел больше всего матчей в еврокубках среди российских игроков (133), а также больше всего матчей за сборную России (120).

В прошедшем чемпионате было превзойдено достижение бывшего вратаря московского «Локомотива» Руслана Нигматуллина по длительности серии без пропущенных мячей. В 2000 году Нигматуллин не пропускал 939 минут, а сухая серия 22-летнего голкипера «Ростова» Никиты Медведева, длившаяся с декабря по май, составила 989 минут (если брать в расчет только основное время матчей).

43-летний Дмитрий Лоськов 13 мая сыграл 13 минут за «Локомотив» в матче с «Оренбургом» (4:0), благодаря чему стал первым игроком, поучаствовавшим в 20 чемпионатах России. Самым возрастным игроком в истории российских чемпионатов Лоськов, правда, не стал. Здесь рекорд принадлежит Анатолию Давыдову, который 3 сентября 1997 года сыграл за «Зенит» в матче с новороссийским «Черноморцем» в возрасте 43 лет и 295 дней.

Титулы: первое чемпионство «Спартака» с 2001 года

«Спартак» выиграл чемпионат России в десятый раз. Ранее это удавалось красно-белым в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах. Кроме того, «Спартак» 12 раз выигрывал чемпионат СССР. Также у «Спартака» десять Кубков СССР и три Кубка России, а еще — победа в Кубке Федерации футбола СССР. Таким образом, всего у «Спартака» 36 титулов — это больше, чем у кого-либо из отечественных футбольных клубов.

ЦСКА отстал от «Спартака» ненамного: у армейской команды шесть побед в чемпионате России, семь — в чемпионате СССР, семь Кубков России, пять Кубков СССР, шесть Суперкубков России, а также Кубок УЕФА. Итого: 32 титула.

Илья Андреев, Тимур Фехретдинов.