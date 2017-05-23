Вратарь «Спартака-Нальчик» отправится с ЦСКА на сбор в Австрию
Как стало известно «Чемпионату», вратарь Антон Антипов интересен ЦСКА.
27-летний голкипер отправится с «армейцами» на предсезонный сбор в Австрию.
Селекционеры «армейцев» обратили внимание на вратаря, который прошедший чемпионат провёл в клубе «Спартак-Нальчик» и сыграл 13 матчей на ноль. Тренер нальчан Хасан Биджиев отмечал ранее, что потенциал Антипова позволяет ему играть на уровне
По итогам минувшего сезона ФНЛ «Спартак-Нальчик» занял 19-е место в турнирной таблице и вылетел в ПФЛ.
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