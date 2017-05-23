Вратарь «Спартака-Нальчик» отправится с ЦСКА на сбор в Австрию

27-летний голкипер отправится с «армейцами» на предсезонный сбор в Австрию.

Селекционеры «армейцев» обратили внимание на вратаря, который прошедший чемпионат провёл в клубе «Спартак-Нальчик» и сыграл 13 матчей на ноль. Тренер нальчан Хасан Биджиев отмечал ранее, что потенциал Антипова позволяет ему играть на уровне Премьер-Лиги.

По итогам минувшего сезона ФНЛ «Спартак-Нальчик» занял 19-е место в турнирной таблице и вылетел в ПФЛ.