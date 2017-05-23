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23 мая 2017, 10:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Вратарь «Спартака-Нальчик» отправится с ЦСКА на сбор в Австрию

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Как стало известно «Чемпионату», вратарь Антон Антипов интересен ЦСКА.

27-летний голкипер отправится с «армейцами» на предсезонный сбор в Австрию.

Селекционеры «армейцев» обратили внимание на вратаря, который прошедший чемпионат провёл в клубе «Спартак-Нальчик» и сыграл 13 матчей на ноль. Тренер нальчан Хасан Биджиев отмечал ранее, что потенциал Антипова позволяет ему играть на уровне Премьер-Лиги.

По итогам минувшего сезона ФНЛ «Спартак-Нальчик» занял 19-е место в турнирной таблице и вылетел в ПФЛ.

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