Ребров готов поехать в сборную России

«Как часто бывает, у нас любят из контекста вырвать какие-то слова и поставить их в главные новости. Если брать слова «отказываюсь» или «не отказываюсь» от сборной, то правильно второе.

Я не отказывался от сборной, и мое нежелание быть условным вторым номером не значит, что я обиженный и для меня есть только роль первого номера. Мне 33 года, у меня семья, растут дети, и я бы хотел спокойно готовиться в клубе и проводить время с близкими, поскольку со сборной очень напряженный график и не каждый его выдержит. Тем более для молодых вратарей было бы полезнее побыть рядом с Акинфеевым, окунуться в атмосферу сборной. Если, не дай бог, что-то случается, главный тренер может всегда мне позвонить, попросить приехать в сборную, и я с радостью откликнусь. Нет ни конфликтов, ни разногласий. Мы видимся, здороваемся, общаемся, и у нас здоровый диалог. Нет ничего такого, что пытаются выдумать, — отметил Ребров в эфире программы «Футбол России».

Ранее голкипер стал чемпионом России сезона-2016/2017.