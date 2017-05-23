Ребров готов поехать в сборную России
Вратарь «Спартака» Артем Ребров готов в случае приглашения от наставника сборной Станислава Черчесова поехать в сборную России.
«Как часто бывает, у нас любят из контекста вырвать
Я не отказывался от сборной, и мое нежелание быть условным вторым номером не значит, что я обиженный и для меня есть только роль первого номера. Мне 33 года, у меня семья, растут дети, и я бы хотел спокойно готовиться в клубе и проводить время с близкими, поскольку со сборной очень напряженный график и не каждый его выдержит. Тем более для молодых вратарей было бы полезнее побыть рядом с Акинфеевым, окунуться в атмосферу сборной. Если, не дай бог,
Ранее голкипер стал чемпионом России сезона-2016/2017.
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