Шунин: был бы рад всю карьеру провести в "Динамо", но нельзя загадывать наперед

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

30-летний голкипер является воспитанником «Динамо». Шунин дебютировал в основном составе бело-голубых в апреле 2007 года в матче чемпионата России с «Химками» (2:1). Всего в составе «Динамо» вратарь сыграл в 180 встречах. Контракт футболиста с клубом, согласно порталу Transfermarket, действует до лета 2019 года.

На вопрос, представляет ли он, что проведет всю карьеру в «Динамо», игрок ответил: «Я был бы рад, но я не думаю об этом. От сезона к сезону, от игры к игре я стараюсь выполнять свою работу в матчах и на тренировках на сто процентов, выходить на футбольное поле и играть там сердцем и душой за свою команду, за свою семью, за своих болельщиков».

«Пусть у команды не всегда все получается, но даже в тяжелые моменты я нахожусь рядом с ней — для меня это имеет значение, — продолжил он. — Спасибо руководству, которое на протяжении многих лет предоставляет мне этот шанс. Я был бы рад всю карьеру играть в “Динамо”, но жизнь такая штука, что никогда нельзя загадывать наперед».

Шунин отметил, что не рассматривал всерьез варианты покинуть команду. «Предложения от других клубов были неоднократно. Но мой отец всю жизнь болеет за “Динамо”, с семи лет, кажется, и мне это передалось еще в раннем детстве», — рассказал Шунин.

По итогам сезона-2015/16 «Динамо» впервые в истории вылетело из элитного дивизиона чемпионата России. В апреле команда досрочно обеспечила себе первое место в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и участие в следующем сезоне премьер-лиги.

«Надеюсь сыграть на чемпионате мира в России»

Шунин провел за национальную команду два матча, последняя из которых состоялась в 2011 году против команды Греции (товарищеский матч, 1:1).

«Конечно, я буду делать все, чтобы заслужить вызов в сборную. Какой футболист не мечтает играть за национальную команду? Я не исключение, но в главную команду страны должны попасть сильнейшие, особенно в преддверии домашнего чемпионата мира», — сказал Шунин.

В июне 2017 года сборной России предстоит выступить на домашнем Кубке конфедераций. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не стал включать голкипера в расширенный состав.

«Если честно, я понимал, что из ФНЛ у меня мало шансов попасть в сборную. Тем более в России много стабильных и хороших вратарей, которые достойны вызова», — отметил голкипер.

В текущем сезоне в сборную России из «Динамо» был приглашен лучший бомбардир ФНЛ Кирилл Панченко, но в расширенный состав на Кубок конфедераций он также не был включен. «Считаю, что Кирилл был достоин вызова на Кубок конфедераций, жаль, что он его не получил. Но у нас еще есть время, чтобы заявить о себе перед домашним чемпионатом мира», — сообщил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

«Кубок конфедераций поможет сплотить болельщиков»

Сборная России на Кубке конфедераций сыграет в одной группе с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

«Мы играем дома, и в этом наше преимущество, — считает Шунин. — К сожалению, в последнее время национальную команду много критикуют, и мне бы хотелось, чтобы Кубок конфедераций изменил это отношение. Надеюсь, что болельщики будут поддерживать наших так же сплоченно, как в 2008 году (в тот год сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. — Прим. ТАСС).

При этом самому голкиперу будет сложно наблюдать за матчами турнира, так как в это время начнутся предсезонные сборы «Динамо».

«Мой брат с друзьями очень хотят поехать на финал Кубка. Мы недавно обсуждали это, но у “Динамо” в этот период будут сборы. Хотя посмотреть было бы интересно», — отметил вратарь.