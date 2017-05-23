Футболист «Спартака» Промес заявил, что у него нет оснований уходить из клуба

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Чемпионат России сезона-2016/17 завершился в воскресенье. «Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом страны.

«Вопрос о моем будущем непростой, — сказал Промес. — У меня есть контракт до 2021 года, все знают, что я хочу остаться со “Спартаком”, но это футбол, никогда не знаешь, что произойдет. Я доволен своим выступлением в “Спартаке”, мы выиграли чемпионат, я чувствую себя как дома и у меня нет никаких оснований, чтобы уходить, но это футбол, в нем все непредсказуемо. Конечно, я не могу оставаться в команде на протяжении всей своей карьеры, но сейчас я доволен своей работой».

Промес перешел в «Спартак» из голландского «Твенте» в 2014 году. В минувшем сезоне полузащитник провел за московский клуб 29 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.