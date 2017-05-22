Кононов позовет в ФК «Терек» двух тренеров из Испании, Ледяхов и Байтиев остаются

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Кононов был назначен на пост главного тренера «Терека» в понедельник. Со специалистом заключен трехлетний контракт.