Кононов позовет в ФК «Терек» двух тренеров из Испании, Ледяхов и Байтиев остаются
Новый главный тренер «Терека» Олег Кононов рассказал о формировании своего тренерского штаба, в грозненском футбольном клубе появится тренер по физподготовке из Испании.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Кононов был назначен на пост главного тренера «Терека» в понедельник. Со специалистом заключен трехлетний контракт.
«Будет четыре тренера — приедет тренер вратарей, знаю, что в клубе есть очень хороший тренер Рамзан Цуцулаев, у нас будет серьезная программа, они будут работать с вратарями вдвоем. Будет тренер по физической подготовке из Испании и еще один тренер из Испании. Также будет
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter