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22 мая 2017, 23:57 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Кононов позовет в ФК «Терек» двух тренеров из Испании, Ледяхов и Байтиев остаются

Новый главный тренер «Терека» Олег Кононов рассказал о формировании своего тренерского штаба, в грозненском футбольном клубе появится тренер по физподготовке из Испании.

Новый главный тренер Терека Олег <span class=error>Кононов</span> рассказал о формировании своего тренерского штаба в грозненском футбольном клубе появится тренер по <span class=error>физподготовке</span> из Испании. Увеличить
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Кононов был назначен на пост главного тренера «Терека» в понедельник. Со специалистом заключен трехлетний контракт.

«Будет четыре тренера — приедет тренер вратарей, знаю, что в клубе есть очень хороший тренер Рамзан Цуцулаев, у нас будет серьезная программа, они будут работать с вратарями вдвоем. Будет тренер по физической подготовке из Испании и еще один тренер из Испании. Также будет тренер-россиянин в роли помощника. В штабе также останутся Игорь Ледяхов и Иса Байтиев», — сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе.

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