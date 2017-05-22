«Локомотив» и «Спартак» из-за Суперкубка проведут матчи 1-го тура РФПЛ позднее
Президент Российской футбольной
Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что «Локомотив» и «Спартак» в связи с матчем на Суперкубок России проведут свои встречи 1-го тура РФПЛ позднее остальных команд.
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«14 июля пройдёт Суперкубок, а 16 июля стартует чемпионат. Участники Суперкубка “Локомотив” и “Спартак” начнут чемпионат позже, они проведут свои матчи в середине недели. Финал Кубка России мы наметили на 9 мая, но надо понимать, что это День Победы, но уже ряд городов высказали желание провести финал Кубка», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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