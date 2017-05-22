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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29831968/
22 мая 2017, 23:48 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» и «Спартак» из-за Суперкубка проведут матчи 1-го тура РФПЛ позднее

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что «Локомотив» и «Спартак» в связи с матчем на Суперкубок России проведут свои встречи 1-го тура РФПЛ позднее остальных команд.

Президент Российской футбольной <nobr>Премьер-Лиги</nobr> Сергей <span class=error>Прядкин</span> сообщил что Локомотив и Спартак в связи с матчем на <span class=error>Суперкубок</span> России проведут свои встречи 1-го тура <span class=error>РФПЛ</span> позднее остальных команд. Увеличить
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«14 июля пройдёт Суперкубок, а 16 июля стартует чемпионат. Участники Суперкубка “Локомотив” и “Спартак” начнут чемпионат позже, они проведут свои матчи в середине недели. Финал Кубка России мы наметили на 9 мая, но надо понимать, что это День Победы, но уже ряд городов высказали желание провести финал Кубка», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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