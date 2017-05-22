MVP сезона РФПЛ стал Промес, лучший игрок мая — Витиньо
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признан MVP российской
Премьер-Лиги сезона-2016/17.
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Промес в итоговом зачёте набрал 93 балла и обошёл форварда «Краснодара» Фёдора Смолова (88 очков), а также полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова (83 балла).
Лучшим игроком мая стал форвард ЦСКА Витиньо, который также был признан MVP 30-го тура РФПЛ. Второе место по итогам 30-го тура занял нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов, тройку призёров замкнул нападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич. Витиньо получил 10 зачётных баллов от экспертов и журналистов, а также шесть очков в двух голосованиях читателей — на странице проекта MVP и во «ВКонтакте».
На звание MVP 30-го тура РФПЛ также претендовали Данни («Зенит»), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Жонатас («Рубин») и Роман Воробьёв («Оренбург»).
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