Рашид Рахимов: «Если “Терек” хочет в Лигу Европы, то должен покупать классных игроков»
Экс-главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал о причинах ухода из грозненского клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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По словам наставника, он очень благодарен почетному президенту клуба и главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.
— Мы все обговорили с руководством и пришли к мннию, что нужно
Благодарен за доверие Рамзану Кадырову, который с первой минуты объявил, что «это его тренер». Мне посчастливилось быть знакомым с этим человеком. Президент клуба тоже мне доверял. Считаю, мы сделали хорошую совместную работу. Но в любом периоде есть начало и есть заверешение. Сожаления нет, есть удовлетворение от проделанной работы. (Филипп ПАПЕНКОВ).
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