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22 мая 2017, 23:32 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Рашид Рахимов: «Если “Терек” хочет в Лигу Европы, то должен покупать классных игроков»

Экс-главный тренер «Терека» Рашид Рахимов​ рассказал о причинах ухода из грозненского клуба.

<nobr>Экс-главный</nobr> тренер Терека <span class=error>Рашид</span> <span class=error>Рахимов</span>​ рассказал о причинах ухода из грозненского клуба. Увеличить
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По словам наставника, он очень благодарен почетному президенту клуба и главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

— Мы все обговорили с руководством и пришли к мннию, что нужно что-то новое, какая-то встряска. Надеемся, станет только лучше, — отметил Рахимов. — Да и было все неплохо. Было много приятных моментов, хороших побед. Всегда был положительный баланс, всегда мы росли. 9-е, 7-е, 5-е места….

Благодарен за доверие Рамзану Кадырову, который с первой минуты объявил, что «это его тренер». Мне посчастливилось быть знакомым с этим человеком. Президент клуба тоже мне доверял. Считаю, мы сделали хорошую совместную работу. Но в любом периоде есть начало и есть заверешение. Сожаления нет, есть удовлетворение от проделанной работы. (Филипп ПАПЕНКОВ).

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