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22 мая 2017, 23:17 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Игнашевич перенёс операцию в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопы

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, который в двух заключительных матчах сезона российской Премьер-Лиги играл с переломом плюсневой кости, перенёс операцию.

Защитник ЦСКА Сергей <span class=error>Игнашевич</span> который в двух заключительных матчах сезона российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> играл с переломом <span class=error>плюсневой</span> кости перенёс операцию. Увеличить
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«Сегодня в одной из клиник Германии защитник Сергей Игнашевич перенёс операцию в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопы. Операция прошла успешно. О сроках восстановления игрока будет сообщено дополнительно», — информирует сайт ЦСКА.

Игнашевич провёл на поле по 90 минут в гостевом матче 29-го тура с «Рубином» (2:0) и в домашней встрече 30-го тура с «Анжи» (4:0).

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