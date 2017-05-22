Игнашевич перенёс операцию в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопы
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, который в двух заключительных матчах сезона российской
Премьер-Лиги играл с переломом плюсневой кости, перенёс операцию.
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«Сегодня в одной из клиник Германии защитник Сергей Игнашевич перенёс операцию в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопы. Операция прошла успешно. О сроках восстановления игрока будет сообщено дополнительно», — информирует сайт ЦСКА.
Игнашевич провёл на поле по 90 минут в гостевом матче 29-го тура с «Рубином» (2:0) и в домашней встрече 30-го тура с «Анжи» (4:0).
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