— Увидимся.

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Наверное, этот праздник не кончится никогда. «Спартак» продолжает отмечать чемпионство — но на этот раз гулял уже не с болельщиками, а с главным спонсором. В «Лукойле» все болеют за «Спартак». Это нам подтвердил и Денис Глушаков, когда прием в офисе нефтяной компании закончился. Капитан добавил, что и в другом мощном холдинге — «Газпроме» — тоже на самом деле переживают за «Спартак». Есть над чем задуматься.

Чемпионы стали подтягиваться на Сретенский бульвар к половине третьего. На тот момент уже час как заседали руководители «Спартака» вместе с главным тренером Массимо Каррерой — обсуждали итоги сезона (тут все понятно) и намечали трансферный план (тут — сплошные секреты). В одном из соседних залов готовили изысканный фуршет. Чтобы к приходу игроков все уже было готово.

Все они прибыли в костюмах. Кто-то даже при галстуке. Квинси Промес — в гангстерских темных очках. Дмитрий Комбаров — на сверкающем спортивном автомобиле.

— Сегодня мы тут надолго, — предупредил одного из нас заместитель председателя совета директоров Александр Жирков. — Сначала стандартная процедура — отчет по всем командам. Потом еще мероприятие — прием у руководства «Лукойла». И затем торжественный вечер РФПЛ. Насыщенный день.

— На этот раз повестка дня самая позитивная за долгое время, согласны?

— Между прочим, «дуплет». И основа, и дубль взяли золото. Впервые с 62-го года. «Спартак-2» тоже на хорошей позиции.

Когда фотографии спартаковцев у фасада офиса разлетелись по соцсетям, к зданию подтянулись и болельщики. Но не так много, чтобы устроить в Москве очередной митинг. Все-таки понедельник, разгар рабочего дня. Хотя когда мы увидели у входа известного телеведущего Валдиса Пельша, поверить можно было во что угодно. Но оказалось, Валдис приехал в «Лукойл» по своим делам, а футбол ему вообще не интересен.

Последним в стеклянные двери зашел Евгений Макеев. Можно было начинать.

Прием длился на удивление недолго — меньше двух часов. Одним из первых выскочил из здания Промес, но, пообщавшись о чем-то на парковке со своим отцом Джерри (тот ждал сына в машине), Квинси вернулся. И еще около получаса провел в недрах «Лукойла». Когда вышел снова, был очень весел и приветлив.

— Увидимся, ребята! Увидимся! — улыбался он болельщикам.

— Увидимся в следующем сезоне? — уточнили мы.

Квинси задумался и после паузы ответил:

— Увидимся.

Понимай, как хочешь!

Непросто было понять и генерального директора клуба Сергея Родионова. На главные вопросы он отвечал расплывчато. Единственное, что удалось узнать наверняка — судьбу защитника Маурисиу.

— Он не останется, — сказал Родионов.

И подвел итоги заседания.

— Заседание не было длинным, потому что рассматривали выступления «Спартака-2» и основы, а академию и молодежный состав рассмотрим позже. Скорее всего, после выхода из отпуска. Позиций может быть всего две: удовлетворительно или нет. Обе команды заслужили положительную оценку. «Спартак-2» может выступать лучше, тем более команда призвана готовить игроков для основного состава. Не все сразу получается, но мы стараемся, будем продолжать развивать «Спартак-2». А основа — естественно молодцы. Выиграть титул было очень тяжело. Теперь еще сложнее будет его защитить.

— На будущее что-то наметили?

— Да, есть трансферный план. Но пока без позиций и без цифр. Как вы знаете, мы придерживаемся правила, что в этом вопросе нужны тишина и спокойствие. Вопросов много.

— Впереди Лига чемпионов. Кампания будет масштабной?

— Она будет точечной. Мы участвуем в трех турнирах.

— Какие позиции нужно усилить?

— Пока без позиций и без фамилий.

— Маурисиу остается?

— Нет. Это в том числе решение главного тренера.

— А Тигиев?

— Будем решать вопрос.

— Ещенко?

— То же самое.

Этот короткий разговор плавно перевел день в вечер, а вечер продолжился уже в другом месте — на торжественном приеме РФПЛ.

Денис ГЛУШАКОВ: «В «ГАЗПРОМЕ» ТОЖЕ ЗА «СПАРТАК»

Капитан «Спартака» рассказал, как прошел прием у акционеров.

— Все руководство поздравило с чемпионством, душевно пообщались. Еще что-то вот подарили, правда, не знаю еще, что именно. Приезжали с трофеем, Кубок там стоит, — сказал Глушаков.

— Как напутствовали?

— Все как обычно, «Спартак» должен быть всегда первым, самый любимый и популярный клуб. Чтобы всегда побеждали.

— То есть, в «Лукойле» все за «Спартак» болеют?

— Конечно! Я не удивлюсь, если и в «Газпроме» за «Спартак».