«Увидимся», — сказал Промес. Но не уточнил, когда
«Спартак» определил трансферный план на лето и поздравил футболистов в офисе главного акционера.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Наверное, этот праздник не кончится никогда. «Спартак» продолжает отмечать чемпионство — но на этот раз гулял уже не с болельщиками, а с главным спонсором. В «Лукойле» все болеют за «Спартак». Это нам подтвердил и Денис Глушаков, когда прием в офисе нефтяной компании закончился. Капитан добавил, что и в другом мощном холдинге — «Газпроме» — тоже на самом деле переживают за «Спартак». Есть над чем задуматься.
Чемпионы стали подтягиваться на Сретенский бульвар к половине третьего. На тот момент уже час как заседали руководители «Спартака» вместе с главным тренером Массимо Каррерой — обсуждали итоги сезона (тут все понятно) и намечали трансферный план (тут — сплошные секреты). В одном из соседних залов готовили изысканный фуршет. Чтобы к приходу игроков все уже было готово.
Все они прибыли в костюмах.
— Сегодня мы тут надолго, — предупредил одного из нас заместитель председателя совета директоров Александр Жирков. — Сначала стандартная процедура — отчет по всем командам. Потом еще мероприятие — прием у руководства «Лукойла». И затем торжественный вечер РФПЛ. Насыщенный день.
— На этот раз повестка дня самая позитивная за долгое время, согласны?
— Между прочим, «дуплет». И основа, и дубль взяли золото. Впервые с 62-го года. «Спартак-2» тоже на хорошей позиции.
Когда фотографии спартаковцев у фасада офиса разлетелись по соцсетям, к зданию подтянулись и болельщики. Но не так много, чтобы устроить в Москве очередной митинг.
Последним в стеклянные двери зашел Евгений Макеев. Можно было начинать.
Прием длился на удивление недолго — меньше двух часов. Одним из первых выскочил из здания Промес, но, пообщавшись о
— Увидимся, ребята! Увидимся! — улыбался он болельщикам.
— Увидимся в следующем сезоне? — уточнили мы.
Квинси задумался и после паузы ответил:
— Увидимся.
Понимай, как хочешь!
Непросто было понять и генерального директора клуба Сергея Родионова. На главные вопросы он отвечал расплывчато. Единственное, что удалось узнать наверняка — судьбу защитника Маурисиу.
— Он не останется, — сказал Родионов.
И подвел итоги заседания.
— Заседание не было длинным, потому что рассматривали выступления «Спартака-2» и основы, а академию и молодежный состав рассмотрим позже. Скорее всего, после выхода из отпуска. Позиций может быть всего две: удовлетворительно или нет. Обе команды заслужили положительную оценку. «Спартак-2» может выступать лучше, тем более команда призвана готовить игроков для основного состава. Не все сразу получается, но мы стараемся, будем продолжать развивать «Спартак-2». А основа — естественно молодцы. Выиграть титул было очень тяжело. Теперь еще сложнее будет его защитить.
— На будущее
— Да, есть трансферный план. Но пока без позиций и без цифр. Как вы знаете, мы придерживаемся правила, что в этом вопросе нужны тишина и спокойствие. Вопросов много.
— Впереди Лига чемпионов. Кампания будет масштабной?
— Она будет точечной. Мы участвуем в трех турнирах.
— Какие позиции нужно усилить?
— Пока без позиций и без фамилий.
— Маурисиу остается?
— Нет. Это в том числе решение главного тренера.
— А Тигиев?
— Будем решать вопрос.
— Ещенко?
— То же самое.
Этот короткий разговор плавно перевел день в вечер, а вечер продолжился уже в другом месте — на торжественном приеме РФПЛ.
Денис ГЛУШАКОВ: «В «ГАЗПРОМЕ» ТОЖЕ ЗА «СПАРТАК»
Капитан «Спартака» рассказал, как прошел прием у акционеров.
— Все руководство поздравило с чемпионством, душевно пообщались. Еще
— Как напутствовали?
— Все как обычно, «Спартак» должен быть всегда первым, самый любимый и популярный клуб. Чтобы всегда побеждали.
— То есть, в «Лукойле» все за «Спартак» болеют?
— Конечно! Я не удивлюсь, если и в «Газпроме» за «Спартак».
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