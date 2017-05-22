Олег Кононов стал главным тренером футбольного клуба «Терек»
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Белорусский специалист Олег Кононов возглавил грозненский футбольный клуб «Терек». Об этом глава Чеченской Республики и почетный президент клуба Рамзан Кадыров написал в Instagram.
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Контракт нового тренера рассчитан на три года. На посту главного тренера «Терека» Кононов сменил Рашида Рахимова, возглавлявшего клуб с 2013 года.
Кононов тренировал «Краснодар» с 2013 по 2016 год. С командой он стал бронзовым призером чемпионата России, выходил в финал Кубка страны,
«Терек» занял пятое место в чемпионате России-2016/17, не попав в зону еврокубков.
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