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22 мая 2017, 20:28 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Олег Кононов стал главным тренером футбольного клуба «Терек»

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Белорусский специалист Олег Кононов возглавил грозненский футбольный клуб «Терек». Об этом глава Чеченской Республики и почетный президент клуба Рамзан Кадыров написал в Instagram.

На этом посту он сменил <span class=error>Рашида</span> <span class=error>Рахимова</span>. Увеличить
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Контракт нового тренера рассчитан на три года. На посту главного тренера «Терека» Кононов сменил Рашида Рахимова, возглавлявшего клуб с 2013 года.

Кононов тренировал «Краснодар» с 2013 по 2016 год. С командой он стал бронзовым призером чемпионата России, выходил в финал Кубка страны, плей-офф Лиги Европы.

«Терек» занял пятое место в чемпионате России-2016/17, не попав в зону еврокубков.

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