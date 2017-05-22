Владислав Безбородов: Сложнее всего судить «Зенит»

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— Что скрывать? Очень приятно, — признался Безбородов. — Долго ждал этой награды. Это оценка, наверное, за стабильность во всех предыдущих сезонах. Особенно весенние части были очень напряженые… Все это надо было проходить. Не припоминаю, что у меня весна была неудачной. Так что испытываю удовлетворение. Было комфортно работать. Огромное спасибо тем, кто меня выбрал. Остается держать планку и судить еще лучше.

— Готовы в следующем году судить матчи на домашнем чемпионате мира?

— Спросите любого судью, он, конечно, ответит «да». Другой вопрос — возможно это или нет. Для каждого арбитра самый важный матч — это следующий. А чемпионат мира? Так далеко загадывать я не берусь. Как Бог даст.

— Какую команду в премьер-лиге сложнее всего судить?

— Как ни странно, назову «Зенит». Хотя я эту команду и не сужу.

— Как тогда сложилось такое впечатление?

— Пару раз все-таки приходилось судить. Например, кубковый матч с «Тосно» и еще одну товарищескую встречу. Вот в кубковой игре и понял, что арбитрам тяжело с «Зенитом» в чемпионате.

— Как относитесь к разговорам о том, что в весенней части чемпионата России нужно привлекать иностранных арбитров?

— Можно понять те клубы, которые поднимают этот вопрос. Эмоциональные моменты возникают после ошибок наших судей или какой-то несправедливости на поле. Но, поймите, без ошибок все равно никуда. А привлечение иностранных судей — это не панацея. Мне кажется, сейчас уже все предельно уровнялось. У нас хороший уровень. Просто молодым судьям пока еще не хватает стабильности. Но в целом есть костяк российских судей, которые могут работать на любом топовом матче — и у нас, и за рубежом. Нужно набраться терпения доверять. Футболист постепенно прогрессирует, то же самое происходит и с судьей. Наверное, растут даже немного дольше, чем игроки.

— Как воспринимаете резкую критику в адрес арбитров и можете выделить главную проблему российского судейства?