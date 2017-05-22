Владислав Безбородов: Сложнее всего судить «Зенит»
Петербуржец, признанный лучшим арбитром сезона, поделился своими впечатлениями с «СЭ».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Что скрывать? Очень приятно, — признался Безбородов. — Долго ждал этой награды. Это оценка, наверное, за стабильность во всех предыдущих сезонах. Особенно весенние части были очень напряженые… Все это надо было проходить. Не припоминаю, что у меня весна была неудачной. Так что испытываю удовлетворение. Было комфортно работать. Огромное спасибо тем, кто меня выбрал. Остается держать планку и судить еще лучше.
— Готовы в следующем году судить матчи на домашнем чемпионате мира?
— Спросите любого судью, он, конечно, ответит «да». Другой вопрос — возможно это или нет. Для каждого арбитра самый важный матч — это следующий. А чемпионат мира? Так далеко загадывать я не берусь. Как Бог даст.
— Какую команду в
— Как ни странно, назову «Зенит». Хотя я эту команду и не сужу.
— Как тогда сложилось такое впечатление?
— Пару раз
— Как относитесь к разговорам о том, что в весенней части чемпионата России нужно привлекать иностранных арбитров?
— Можно понять те клубы, которые поднимают этот вопрос. Эмоциональные моменты возникают после ошибок наших судей или
— Как воспринимаете резкую критику в адрес арбитров и можете выделить главную проблему российского судейства?
— Что касается критики, то здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай. Возможно, были
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter