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22 мая 2017, 18:58 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Алекперов: «Лукойл» будет и дальше помогать «Спартаку» в достижении успехов

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нефтяная компания «Лукойл» и дальше будет помогать футбольному клубу «Спартак» в достижении успехов. Об этом ТАСС рассказал глава компании Вагит Алекперов.

В понедельник в центральном офисе компании в Москве Алекперов поздравил футбольную команду Спартак с титулом чемпиона России сезона-2016/17. Увеличить
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В понедельник в центральном офисе компании в Москве Алекперов поздравил футбольную команду «Спартак» с титулом чемпиона России сезона-2016/17.

«В командном спорте невозможно добиться успеха в одиночку. Когда вы стали настоящей командой, где каждый стремится внести свой вклад в общее большое дело, пришла и большая победа. Это правило действует и в футболе, и в бизнесе, мы и дальше будем помогать “Спартаку” в достижении новых успехов. Ждем от вас красивой игры и новых побед, теперь не только в России, но и в Лиге чемпионов», — сказал Алекперов.

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