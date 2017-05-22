Будущее Бердыева прояснится в ближайшую неделю

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Ранее сообщалось, что в услугах специалиста заинтересован «Рубин».

«Остаюсь ли в «Ростове»? Я ещё не принял решение. Пока в клубе нет определённости в организационных вопросах. Ситуация с финансами нормализуется, и у руководства клуба есть понимание, что её нужно стабилизировать. Футболисты тоже это понимают.

Матч с «Оренбургом» сложился неудачно. Три травмы по ходу матча выбили команду. Ребята не удовлетворены шестым местом, так как они ставили для себя высокие цели. В целом сезон можно считать успешным, если говорить о международных турнирах, — приводит слова Бердыева DonNews.

Бердыев также сообщил, что у него намечена встреча с губернатором Василием Голубевым, где будут обговорены все детали дальнейшего сотрудничества. Конкретной даты пока нет, но известно, что встреча пройдёт в ближайшую неделю.