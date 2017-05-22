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22 мая 2017, 18:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов РФПЛ-2016/17

На заседании исполкома РФС был утверждён список 33 лучших футболистов РФПЛ сезона-2016/17.

На заседании исполкома <span class=error>РФС</span> был утверждён список 33 лучших футболистов <span class=error>РФПЛ</span> сезона-2016/17. Увеличить
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Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Артём Ребров («Спартак»). 3. Гилерме («Локомотив»).

Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Игорь Смольников («Зенит»). 3. Виталий Калешин («Краснодар»).

Правый центральный защитник: 1. Василий Березуцкий (ЦСКА). 2. Ведран Чорлука («Локомотив»). 3. Сердар Таски («Спартак»).

Левый центральный защитник: 1. Цезарь Навас («Ростов»). 2. Георгий Джикия («Спартак»). 3. Фёдор Кудряшов («Ростов»).

Левый защитник: 1. Дмитрий Комбаров («Спартак»). 2. Виталий Денисов («Локомотив»). 3. Доменико Кришито («Зенит»).

Опорный полузащитник: 1. Фернандо («Спартак»). 2. Кристиан Нобоа («Ростов»). 3. Понтус Вернблум (ЦСКА).

Правый полузащитник: 1. Квинси Промес («Спартак»). 2. Тимофей Калачёв («Ростов»). 3. Александр Самедов («Локомотив"/"Спартак»).

Центральный полузащитник: 1. Денис Глушаков («Спартак»). 2. Алан Дзагоев (ЦСКА). 3. Александр Головин (ЦСКА).

Левый полузащитник: 1. Роман Зобнин («Спартак»). 2. Юрий Жирков («Зенит»). 3. Олег Шатов («Зенит»).

Правый нападающий: 1. Артём Дзюба («Зенит»). 2. Зе Луиш («Спартак»). 3. Александр Бухаров («Ростов»).

Левый нападающий: 1. Фёдор Смолов («Краснодар»). 2. Дмитрий Полоз («Ростов»). 3. Алексей Миранчук («Локомотив»).
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