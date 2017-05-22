Гендиректор «Арсенала»: Ущерб от фанатов «Спартака» без ответа не оставим

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Встреча в Туле завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

«Мы сегодня утром провели совещание на стадионе по оценке ущерба, нанесённого болельщиками во время матча. Назвать цифры ущерба пока сложно. В любом случае должен был присутствовать представитель «Спартака», но его не было. Таким образом мы рассмотрим варианты возмещения ущерба в правовом поле. В любом случае мы это не оставим без ответа.

Мы были готовы к такому развитию событий, поэтому приготовили запасные ворота. Однако стадиону нанесен серьёзный ущерб. Повреждено порядка 166 кресел на гостевой трибуне, повреждён футбольный газон и система подогрева. Повреждение серьезное, связано это с разливом тосола. Клуб вместе со стадионом эту проблему решает, — цитирует Балашова «Интерфакс».