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22 мая 2017, 18:21 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гендиректор «Арсенала»: Ущерб от фанатов «Спартака» без ответа не оставим

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что клуб будет требовать возмещения ущерба, нанесённого болельщиками «Спартака» во время матча 30-го тура РФПЛ.

Генеральный директор тульского Арсенала Дмитрий <span class=error>Балашов</span> сообщил что клуб будет требовать возмещения ущерба нанесённого болельщиками Спартака во время матча 30-го тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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Встреча в Туле завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

«Мы сегодня утром провели совещание на стадионе по оценке ущерба, нанесённого болельщиками во время матча. Назвать цифры ущерба пока сложно. В любом случае должен был присутствовать представитель «Спартака», но его не было. Таким образом мы рассмотрим варианты возмещения ущерба в правовом поле. В любом случае мы это не оставим без ответа.

Мы были готовы к такому развитию событий, поэтому приготовили запасные ворота. Однако стадиону нанесен серьёзный ущерб. Повреждено порядка 166 кресел на гостевой трибуне, повреждён футбольный газон и система подогрева. Повреждение серьезное, связано это с разливом тосола. Клуб вместе со стадионом эту проблему решает, — цитирует Балашова «Интерфакс».

Ранее пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников сообщил, что клуб не собирается обращаться в «Спартак» с просьбой возместить ущерб, а восстановит стадион только своими силами.

21.05.2017 15:00 Зрители 18500 основной раунд: 30-й тур Арсенал
Арсенал Т 3:0 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Сергей Кирьяков Массимо Каррера
Голы
3′ Федерико Иван Расич (К. Берхамов) 19
24′ Илья Максимов (М. Александров, К. Берхамов) 78
63′ Федерико Иван Расич 19
Нереализованные пенальти
35′ Ф. Расич 19
Составы
Владимир Габулов (к) 25
Кирилл Комбаров 9
Михаил Александров 98
Максим Беляев 6
Гиа Григалава 61
Мусса Думбья 26
Федерико Иван Расич 19
Александру Бурчану 62
45′ Стоппила Сунзу 13
Александр Денисов 71
49′ Илья Максимов 78
Игорь Горбатенко 39
75′ Кантемир Берхамов 7
Игорь Шевченко 88
1 Сергей Песьяков
14 Георгий Джикия 12′
16 Сальваторе Боккетти
33 Маурисиу
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
17 Георгий Тигиев 57′
47 Роман Зобнин
19 Александр Самедов 56′
23 Дмитрий Комбаров
71 Ивелин Попов 63′
7 Джано Ананидзе
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
7 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 1
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
18 Фолы 8
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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