Глушаков признан РФС лучшим футболистом сезона, Каррера — лучшим тренером
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера признан Российским футбольным союзом (РФС) лучшим тренером сезона-2016/17, капитан красно- белых Денис Глушаков — лучшим футболистом. Об этом ТАСС сообщил
вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев.
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Чемпионат России завершился в воскресенье. «Спартак» под руководством Карреры за три тура до конца обеспечил себе первое место, завоевав первое с 2011 года чемпионство. Глушаков в прошедшем сезоне забил восемь мячей, пять из которых оказались победными.
Полный список номинантов премии по итогам сезона выглядит следующим образом: лучший футболист — Глушаков; лучший тренер — Каррера; лучшая команда — «Спартак»; надежда сезона (для футболистов до 21 года) — Федор Чалов (ЦСКА); лучший арбитр — Владислав Безбородов; за вклад в развитие футбола — Никита Симонян.
Сезон-2017/18 откроется 14 июля матчем за Суперкубок, в котором сыграют московские «Спартак» и «Локомотив».
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