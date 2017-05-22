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Чемпионат России завершился в воскресенье. «Спартак» под руководством Карреры за три тура до конца обеспечил себе первое место, завоевав первое с 2011 года чемпионство. Глушаков в прошедшем сезоне забил восемь мячей, пять из которых оказались победными.

Полный список номинантов премии по итогам сезона выглядит следующим образом: лучший футболист — Глушаков; лучший тренер — Каррера; лучшая команда — «Спартак»; надежда сезона (для футболистов до 21 года) — Федор Чалов (ЦСКА); лучший арбитр — Владислав Безбородов; за вклад в развитие футбола — Никита Симонян.

Сезон-2017/18 откроется 14 июля матчем за Суперкубок, в котором сыграют московские «Спартак» и «Локомотив».