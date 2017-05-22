Василий Березуцкий: Давно не видел такого слабого «Зенита»
Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением, что давно не видел такой слабой игры от питерского «Зенита», как весной 2017 года.
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Видимо, что-то случилось...
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«Весной питерцы своей игрой, а точнее отсутствием
«Зенит» по итогам прошедшего чемпионата России занял третье место и попал в Лигу Европы. Вторую строчку, дающую право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, занял ЦСКА.
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