Василий Березуцкий: Давно не видел такого слабого «Зенита»

«Весной питерцы своей игрой, а точнее отсутствием какой-то всегда присущей им мысли на поле, просто разочаровали. Такого слабого “Зенита” я давно не видел. Да, есть какие-то объективные вещи, такие, как уход лидеров — Халка, Эсекьеля Гарая, Акселя Витселя. Но в команде все равно собраны очень квалифицированные футболисты — как минимум на фоне отечественного чемпионата они должны выделяться», — приводит слова Березуцкого официальный сайт РФС.



«Зенит» по итогам прошедшего чемпионата России занял третье место и попал в Лигу Европы. Вторую строчку, дающую право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, занял ЦСКА.