Восстание «Спартака»

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КРАСНО-БЕЛЫЕ РЕКОРДЫ

«Спартак» — чемпион вернулся. После долгого, 16-летнего ожидания. Это — первое и главное событие чемпионата-2016/17, по которому спустя годы и будут вспоминать нынешний российский сезон. Те немногие, кто ставит под сомнение триумф красно-белых, не правы по следующим причинам:

1. «Спартак» побил рекорд XXI века (не считая полуторалетний сезон-2011/12) по числу набранных очков, который принадлежал «Зениту» и равнялся 68 очкам;.

2. «Спартак» стал четвертой командой в истории российских первенств, завоевавшей титул за три тура до финиша. За четыре тура до конца турнира красно-белые брали золото в 93-м, они же год спустя стали чемпионами за три, как и «Рубин"-2008 и «Зенит"-2011/12.

3. «Спартак» оказался первым клубом в истории «гладких» чемпионатов России (опять же за исключением сезона-2011/12, где клубы первой восьмерки встречались друг с другом четырежды), который смог хотя бы по разу обыграть каждого из 15 соперников. А самого принципиального из них, ЦСКА — в обоих матчах, что случилось с впервые с 1999 года.

4. «Спартак» установил рекорд России XXI века по посещаемости домашних матчей — 32 760 человек за игру, уступив только «Спартаку-Алании» 1995 года. При этом его отрыв от второго места по этому показателю составил более 14 (!) тысяч человек: «Зенит» в среднем принимал по 18 557 зрителей. Прибавка у красно-белых по сравнению с прошлым сезоном составила впечатляющие 7,5 тысячи.

5. «Спартак» стал первым клубом в истории первенства, который смог взять по три очка во всех домашних встречах, кроме одной — в 14 из 15. По проценту побед на своем поле с ним не может сравниться никто. И с предыдущим пунктом это самым прямым образом связано.

6. «Спартак» — последний за всю историю российских первенств чемпион по соотношению пробитых им и в его ворота пенальти: «минус 5» (2−7). Так было только в 2008 году у «Рубина»: 1−6. Сравним с «плюс 7» (8−1) у «Зенита» и «плюс 2» (4−2) у ЦСКА. Соотношение удалений у красно-белых и их соперников тоже отрицательное: 3−4. Эти цифры без лишних слов говорят, что ни о какой общей судейской благосклонности к красно-белым не было и речи.

На 25-й год чемпионатов России «Спартак» уничтожил самое вечное заклятье этого турнира — невозможность взять золото командой, которая по ходу сезона сменила главного тренера. Пусть Дмитрий Аленичев и проработал всего один тур — но проработал же! А сменивший его Массимо Каррера стал пионером среди тренеров-иностранцев, выигравшим трофей во главе красно-белых. Наконец, это первый приз, который «Спартак» завоевал при системе «осень-весна».

Что касается рекордного в истории российского футбола количества побед со счетом 1:0, то говорит оно об умении терпеть и концентрироваться, а не о незрелищности. Ведь «Спартак» — единственный в РФПЛ, кто ни разу за сезон не сыграл 0:0, тогда как у других клубов нулевых ничьих — не меньше трех.

Что же до Аленичева, то он расставил все точки над i, сказав в субботу в интервью «СЭ»: «Даже если мне предложат медаль, откажусь, не возьму… Есть Массимо, есть футболисты, которые провели выдающийся сезон. Я же ни при каких обстоятельствах этого не заслужил».

Достойные слова — в данном случае вне зависимости от времени их произнесения. Тема отсутствия его поздравления Каррере, которая стала обсуждаться после интервью итальянца «СЭ» и в итоге обернулась словами Аленичева, что он специально не хотел этого делать до окончания сезона и обязательно отправит смс сразу после окончания матча в Туле, трактуется болельщиками по-разному: одни верят, что он так все и задумал изначально, другие считают реакцией на слова Массимо. В голову человеку в любом случае не залезешь, всей правды не узнаешь.

А вот по вопросу о заслуженности медали Аленичев высказался так, что лучше и не скажешь. Аплодирую — и вижу в этой фразе возвращение к тому Аленичеву, какого мы знали до его прихода в «Спартак». И жду, когда начнется новый виток его тренерской карьеры. Он слишком молод, чтобы опускать руки.

ОСТАНЕТСЯ ЛИ У БЕРДЫЕВА МОТИВАЦИЯ РАБОТАТЬ В «РОСТОВЕ»?

В общем, красно-белые побили множество рекордов, общепризнанных норм, стереотипов. Вот, например, едет человек работать за границу. При этом никогда не работал главным тренером, не играл и не жил за рубежом, не знает иностранных языков. Где здесь хоть один повод подозревать, что ему суждено с первой попытки стать чемпионом?

А Каррера им стал. В отличие от куда более опытных предшественников — Скалы, Лаудрупа, Эмери, Якина. Последний в своем спартаковском сезоне занял 6-е место и набрал 44 очка, отстав от золотого «Зенита» на 23 очка, а от серебряного ЦСКА — на 17. Вы верите, что это произошло всего два года назад? Как и зубодробительные майские 0:4 в первом дерби на «Открытие Арене»?

Для чемпионата России золото «Спартака» — убежден, благо. Во-первых, потому что обострение конкуренции и появление третьей силы освежит и встряхнет все первенство и его восприятие публикой. Во-вторых, если уж при 16 годах без титула «Спартак» не потерял аудиторию, то можно представить, что будет происходить теперь. А это повышает интерес и к чемпионату в целом.

В-третьих, потому что «Спартак» никто не воспринимает равнодушно — его или обожают, или ненавидят. И если, например, поклонники «Зенита» относились к чемпионству ЦСКА (и наоборот) как к чему-то привычному и не вызывающему особых эмоций, то спартаковское золото для них — совсем другая история. И страсти по тому, чтобы в следующем сезоне отобрать титул у, с их точки зрения, «выскочек», будут возбуждены до предела.

В целом же титул «Спартака» для российского футбола вполне уместно отождествить со сменой не просто президента, а политических элит во главе той или иной страны. «Зенит» и ЦСКА — хотя и конкуренты, но клубы из одной системы координат, что подтверждают их товарищеские отношения друг с другом, негласный «пакт о ненападении» (невозможность перехода игроков из одной команды в другую), наконец, памятные прошлогодние слова президента красно-синих Евгения Гинера, что для России лучше в Лиге чемпионов был бы «Зенит», чем «Ростов».

Поднял архивы — и бросился в глаза заголовок его интервью в номере от 23 мая прошлого года: «Великий тренер Бердыев пускай доказывает дальше, что собой представляет». Полагаю, что в еврокубках-2016/17 доказал. А неожиданное поражение в последнем туре нынешнего первенства в Оренбурге, лишившее дончан, казалось, уже добытого места в Лиге Европы, мне кажется, может иметь далеко идущие последствия. Не факт, что теперь у Бердыева останется достаточно мотивации, чтобы продолжать терпеть бесконечные организационные проблемы в Ростове.

В 2010-х чемпионаты выигрывали либо «Зенит», либо ЦСКА — каждый из них по три раза. У них самих эмоции стали притупляться, у оппонентов и их болельщиков — усиливаться ощущение, что у вершины почти все распределено, поделено и согласовано. И какую бы то ни было третью силу туда на пушечный выстрел на подпустят.

Но уже в прошлом сезоне «Ростов» оказался от титула на расстоянии одного сэйва Акинфеева. А в этом пришел «Спартак», которого не ждали. Отсюда и беспрецедентный психоз, творившийся вокруг судейства на протяжении всего чемпионата. Со всех сторон.

Подчеркнуто не участвовал в нем только один человек — Каррера. За что опять же вызывает особое уважение. На контрасте с тем же Мирчей Луческу, который возвел разговоры на эту тему на какую-то неведомую ранее вершину.

«Спартак» не сбавил оборотов после выигрыша осенней части чемпионата. Невзирая на кажущуюся неопытность Карреры по части проведения двухмесячных зимних сборов, после перерыва красно-белые до последнего тура были опять же сильнейшими — и лишь 0:3 в Туле отдали неофициальный титул весеннего чемпиона ЦСКА.

Дурное послевкусие от разгрома? По сравнению с чемпионством это — ничто. Это поражение, конечно, слегка смазало концовку. Тем не менее, когда немотивированная команда выигрывает два матча из трех, — это хороший результат. А до «Арсенала» были победа в Перми и 3:0 в матче-чествовании с «Тереком».

Уступать же с крупным счетом — это такая «фишка» карреровского «Спартака». Начиная с октября, команда по мелочам не разменивается: с 10-го тура — 16 побед, две ничьи и три поражения, каждое из которых — разгромное. 0:4 в Самаре, по 0:3 в Ростове и Туле. Однако вам скажет любой тренер: лучше один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1. И главное — не разгром, а то, что за ним следует.

На Самару спартаковцы ответили пятью победами и двумя ничьими, на Ростов — пятью выигрышами кряду. А Тула случилась в последнем туре. Что ж, будет стимулом на старт следующего сезона.

ОБЕДНЕВШИЙ И БЕЗЗВЕЗДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Чтобы понять тенденции всего чемпионата, всегда полезно взглянуть на итоговую таблицу и сравнить ее с прошлогодним аналогом. И тут многое бросается в глаза.

Год назад «Зенит» забил 61 гол, «Краснодар» — 54, ЦСКА — 51. Сейчас за полтинник не вышел вообще никто, а до него добрались только питерцы. И средняя результативность всего турнира вообще резко упала — 2,13 гола за игру против 2,45 в сезоне-2015/16. А если бы не мячи в ворота обескровленной по весне «Томи», с результативностью было бы еще более туго.

Как раз только пять мячей Томску в последнем туре чуть подсластили показатель результативности «Краснодара» — между прочим, не потерявшего (в отличие от тех же «Зенита» и ЦСКА) ведущих исполнителей: теперь он по сравнению с прошлым сезоном не минус 19 голов, а минус 14. У «Зенита» минус 11, у «Ростова» и «Локо» — по минус 5, ЦСКА — минус 4. Или, например, у «Урала», который сейчас вовсе не кажется незрелищной командой — минус 15. Да почти у всех минус! За исключением двух клубов — «Амкара» с малозаметными плюс 2 и, что самое удивительное на общем фоне, вылетевших «Крыльев Советов» с плюс 11.

А теперь внимание: даже «Спартак» — и тот по результативности уступил два мяча прошлогоднему, «аленичевскому»! Это защиту чемпион изрядно подтянул, пропустив на 12 голов меньше. И то 14 из этих 27 мячей пришлись на четыре матча — с «Зенитом», «Крыльями Советов», «Ростовом» и «Арсеналом». То есть в оставшихся 26 встречах красно-белые позволили соперникам забить лишь 13 раз — то есть гол за два матча. Для красно-белых в привычном их восприятии — космос какой-то.

Что же происходит? Почему в России, и без того далеко не самой результативной стране, совсем перестали забивать? Чтобы это понять, достаточно присмотреться к некоторым показателям на сайте transfermarkt.de.

Сезон-2016/17 стал первым в 2010-е годы, в котором оказался лишь один клуб, совокупная цена футболистов в котором превысила 100 миллионов евро. И то на чуть-чуть: у «Зенита» этот показатель составил 106,8 млн. И первым же за несколько лет, когда вся наша премьер-лига по этому показателю не просто опустилась ниже миллиарда евро, но немного недотянула даже до 700 миллионов — 696. Еще год назад было 1,1 миллиарда. В связи с сокращением клубных бюджетов, падением рубля и новыми футбольными амбициями Китая (то есть аналогичного места, куда люди едут не играть, а срубать легкие деньги) случился резкий отток зарубежных звезд.

Чтобы понять его масштаб, сравним, например, нынешнее положение дел с сезоном-2013/14. Тогда весь наш чемпионат «стоил» 1,54 миллиарда евро, то есть более чем вдвое дороже. И в нем было аж семь клубов, зашкаливших за сотню миллионов: «Зенит» — 223,6, «Анжи» — 218,5, ЦСКА — 191,4, «Спартак» — 164,7, «Динамо» — 151,1, «Рубин» — 130,3, «Локомотив» — 118,7. Все они стоили дороже нынешнего «Зенита», не говоря уже обо всех остальных!

А сегодня тот же «Спартак», стоимость всех игроков которого — 93,3 миллиона (да-да, по сравнению с временами возвращения Валерия Карпина после Эмери красно-белые «похудели» на 71,4 миллиона!), идет по этому показателю на втором месте в РФПЛ, уступая, и сравнительно немного, только «Зениту».

Иными словами, при относительном равенстве возможностей, которое воцарилось у топ-клубов по сравнению с предыдущими годами, стала невозможно выигрывать на голом мастерстве звезд, и резко возросла роль тренеров и коллективной игры (что дает еще один плюс Каррере). И упала результативность. Все логично.

Уже с трудом верится, что совсем недавно в РФПЛ выступали Халк, Это'О, Виллиан, Вальбуэна, Кураньи, Витсель, Думбья, Муса и т. д. Остался Промес, который на сегодня — самый дорогой футболист лиги. Стоит ли удивляться, что именно он взял верх в гонке бомбардиров по системе «гол плюс пас»?

Конечно, все эти цифры показывают, что чемпионат сейчас выиграть легче, чем несколько лет назад. Но, с другой стороны, не просто уменьшилось, а почти исчезло финансовое расслоение в группе лидеров. 30 миллионов разницы между «Зенитом» и «Краснодаром» — это вам не 135 миллионов между тем же «Зенитом» и «Спартаком» еще в прошлом сезоне, когда у питерцев имелись Халк с Витселем, а у красно-белых не было Фернанду с Луизом Адриану. Теперь клубы разделяют лишь 13,5 миллионов.

ВТОРОЙ ПОДРЯД НЕВЫХОД «ЗЕНИТА» В ЛЧ — ЭТО КАТАСТРОФА

Но коль скоро «Зенит» по-прежнему во главе денежного списка, второй кряду его невыход в Лигу чемпионов (а не просто отсутствие чемпионского титула) — это катастрофа. В какой-то мере Луческу стал жертвой «курорта», который устроил для футболистов его предшественник Андре Виллаш-Боаш, и сам при первом удобном случае отлучавшийся на несколько дней в родную Португалию, и футболистов разболтавший донельзя. В итоге когда пришел своенравный румын и еще на летнем сборе с ходу начал закручивать гайки, это восприняли в штыки.

Разумеется, Луческу в 71 год самому не хватило гибкости, чтобы оценить сложившуюся ситуацию и наладить контакт с игроками. В «Шахтере» он, убаюканный многолетним расположением Рината Ахметова, чувствовал себя царем, а перестроиться на новые реалии в таком возрасте для многих нереально.

Переходить в возрасте за 70 в совершенно новый для себя чемпионат — задача сложнейшая, и румын с ней откровенно не справился. При этом еще и вызывая все большее раздражение публики с каждым новым своим публичным комментарием. Это же надо — договориться до того, чтобы найти крайних еще и в петербуржской (!) прессе и Виталии Мутко, якобы делавшем все для победы «Спартака»! Да еще и сослаться при аргументации последнего на интервью… Андрея Червиченко.

В отличие от Карреры, который сразу понял важность для РФПЛ российского костяка в команде, Луческу в «Шахтере» всегда опирался на бразильцев, но здесь-то их почти не было! Тем более, того уровня, что имелись у него в Донецке. Тот, кто приехал в Санкт-Петербург зимой — Эрнани — не шел с ними ни в какое сравнение и по сравнению с Витселем, игравшим в центре поля у «Зенита» до того, показался падением во второй дивизион.

Уход Халка привел не к коллективизации зенитовского футбола, как грезили оптимисты, а к неспособности кого-либо из игроков команды решать исход в одиночку. По осени сверкал Жулиану, но как только его стали вызывать в сборную, а в «Зените» «скрестили» на поле с вернувшимся после травмы Данни, — резко сдулся. И теперь непонятно, «надуется» ли вновь.

Единственным удачным зимним трансфером «Зенита» стало приобретение Лунева. Помножим это на непонятное решение Луческу проводить контрольные матчи чуть ли не через день (а кондиции-то когда набирать?) — и получим провальную весну, которая началась с 0:3 от «Андерлехта» в Брюсселе и закончилась 0:1 от «Терека» на кошмарном поле стадиона «Санкт-Петербург».

И теперь «Зениту», пережившему, как теперь уже очевидно, абсолютно бессмысленный сезон, нужны очень большие перемены.

ГОНЧАРЕНКО — БЕЗУСЛОВНЫЙ УСПЕХ, ШАЛИМОВ — ВЕЗЕНИЕ

Турбулентностью «Зенита» мастерски воспользовался ЦСКА Виктора Гончаренко — тренера, который после зимней паузы сработал почти безупречно. Армейцы в последнем туре выиграли весну, забили за этот период больше всех, пропустили меньше всех.

Четыре пропущенных мяча в 13 матчах, личный рекорд Игоря Акинфеева — 19 «сухарей» (больше, 20, было только у члена тренерского штаба ЦСКА Сергея Овчинникова в бытность голкипером «Локо», но с учетом золотого матча) — мощнейшие показатели. Единственным минусом стало домашнее поражение в дерби от «Спартака» — но и та встреча при ином стечении обстоятельств могла сложиться по-другому. В целом же приход Гончаренко в ЦСКА — на данный момент однозначно успешный.

Да, надо понимать, что Гончаренко принял от Леонида Слуцкого сильную команду и сам, будучи определенное время его ассистентом, знал там почти всех. Но за зиму белорус перестроил в игровой модели многое, подкрутил нужные ему гайки, явно нашел в новой роли контакт с коллективом. Блестящую весну провел вернувшийся из Бразилии Витинью, решивший значительную часть проблем армейцев в атаке. И то, что именно ЦСКА, а не «Зенит», вышел в Лигу чемпионов, — исход обоснованный.

Чего, при всей симпатии к «Краснодару» и восхищении его новым стадионом, не могу сказать о «быках». В последнем туре, когда «Ростов» поражением в Оренбурге подарил место в Лиге Европы краснодарцам, Игорю Шалимову второй раз за сезон повезло. Впервые это случилось в домашнем матче группового турнира Лиги Европы против «Зальцбурга», когда хозяева не заслуживали ничьей, но зацепили ее — и обеспечили досрочный выход из группы.

Вплоть до Томска «Краснодар» весной в 12 матчах забил 11 голов. И это при наличии лучшего снайпера первенства Федора Смолова, забившего 45% голов команды (это, кстати, свидетельствует не в пользу разнообразия и непредсказуемости атакующих действий «быков»). Ну и в целом, как уже говорилось выше, — минус 14 голов по сравнению с прошлым сезоном. Зная, как владелец клуба Сергей Галицкий ценит именно эстетическую составляющую, представляю, как он это переживал.

На мой взгляд, своим шансом Шалимов воспользовался слабо. Причем речь не столько о результате (последние три сезона «быки» опускаются по одной ступеньке: 3-е, 4-е, 5-е места), сколько об игре. Зрелищный комбинационный футбол, поставленный Олегом Кононовым, с каждым месяцем исчезал, а на его месте чего-то внятного не появилось. Шалимов показал себя ярким и смелым спикером — многие его фразы бурно обсуждались, формируя нешаблонное информационное пространство. Но то, что Галицкий дал ему еще один шанс — для Шалимова очередное большое везение.

А вот случившийся в последнем туре невыход «Ростова» в Лигу Европы удивил. Упускать находившуюся уже в руках путевку — как-то это совершенно не по-бердыевски. Тем более, после вылета от «МЮ» из Лиги Европы дончане постепенно пришли в себя (даже полутора составов для игры на двух фронтах у них нет), принялись настигать «Краснодар» семимильными шагами — и обогнали его. И тут….

Не исключено, что мы чего-то пока не знаем. А может, просто «Оренбург», весь сезон показывавший приличную для новичка и аутсайдера организацию игры, сыграл на супермаксимуме. И «Крылья Советов», которые перед 30-м туром казались наименее вероятным претендентом на прямой вылет (напротив, думалось, что для них вполне реально выскочить из зоны стыков в обратную сторону), внезапно оказались в ФНЛ. Команда — только подумайте! — в разгар сезона разгромившая будущего чемпиона со счетом 4:0!

Но вот такой на самом деле был сезон, что, кроме «Томи» (и та подавала признаки жизни!), абсолютно каждый способен был учинить сенсацию. Наименьшим качеством, как мне казалось, отличался «Арсенал» — и, сыграй «Крылья» хотя бы вничью с «Тереком», тулякам не помогли бы и 10:0 со «Спартаком». Но они «отскочили». Теперь и им, и «Оренбургу» придется делать это еще раз в «стыках». Прямо «мы с Тамарой ходим парой»: и в ФНЛ год назад «Арсенал» с «Оренбургом» (тогда еще «Газовиком») выступали вместе, и в РФПЛ, и в «стыках»….

Вообще, когда еще за тайм до конца 30-го тура ни в зоне Лиги Европы, ни по части вылета и стыков не было понятно еще вообще ничего, захотелось в пояс поклониться человеку, настоявшему и пробившему в РФС идею стыковых встреч. Благодаря этому к последнему туру остается минимум команд вообще без турнирной мотивации.

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР? МАССИМАЛЬНО ОЧЕВИДНО!

И напоследок — о сильнейших, с моей точки зрения, фигурах этого чемпионата. Дележка которого на две части тоже на этот выбор влияет. Если судить, например, строго по весне, армеец Витинью и локомотивец Мануэл Фернандеш должны быть кандидатами. Но осенью первый в РФПЛ вообще не играл, а второй был не похож на себя нынешнего.

Очень стабильный и качественный сезон провел Акинфеев. Да и «сухих» матчей он столько никогда не проводил. Но сказать, что он сыграл в каких-то ключевых матчах такую же судьбоносную роль, как в решающий миг прошлого чемпионата в Казани, наверное, нельзя.

При всей впечатляющей результативности Смолова не считаю правильным называть его именно MVP турнира. Полнейшая зависимость результата команды (и не чемпионской, а лишь четвертой) от голов одного человека — это скорее показатель эксплуатации его лучших качеств тренером, чем повод признавать форварда номером один. Это противоречит коллективной сущности футбола.

Фактически в этой же роли два предыдущих сезона был в «Спартаке» Промес — но очевидно, что нынешняя, вроде бы менее значимая для решения исхода матчей роль, зато в выигрывающей команде, ему по душе гораздо больше.

Оттого и полагаю, что лучшим должен стать игрок «Спартака» — безоговорочного чемпиона. Вопрос — кто? Как мне кажется, есть четыре примерно равных номинанта. Капитан и автор пяти (!) победных голов Глушаков. Лучший бомбардир чемпионата по системе «гол плюс пас» и третий снайпер РФПЛ Промес. Фернанду, приход которого склеил спартаковскую игру в единое целое. И суперуниверсал Зобнин, без потери качества выходивший на любой из четырех-пяти позиций, на которой в конкретный момент был нужнее команде.

Я все же за Глушакова. Настоящего вожака красно-белых, который решал судьбу матчей в самые сложные моменты. Выиграть своими ударами шестую часть матчей, будучи центральным полузащитником, — это дорогого стоит. Когда столько победных мячей забивает нападающий — оно и понятно. Но когда лучшим во всем чемпионате становится человек с огромным и очень разноплановым кругом обязанностей, — это не может не вызвать уважения.

Ну, а о лучшем тренере, при всем уважении к классной работе Гончаренко, неуместно даже рассуждать. Это массимально очевидно!

Очевидно и то, что удержать титул «Спартаку» будет сложнее, чем взять его. Но это будет уже совсем другая история. А эта — уже написана. И ее не перечеркнешь ничем и никогда.

Игорь РАБИНЕР.