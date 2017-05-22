Восстание «Спартака»
Взгляд нашего обозревателя на завершившийся чемпионат России.
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Видимо, что-то случилось...
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«Спартак» — чемпион вернулся. После долгого, 16-летнего ожидания. Это — первое и главное событие чемпионата-2016/17, по которому спустя годы и будут вспоминать нынешний российский сезон. Те немногие, кто ставит под сомнение триумф
1. «Спартак» побил рекорд XXI века (не считая полуторалетний сезон-2011/12) по числу набранных очков, который принадлежал «Зениту» и равнялся 68 очкам;.
2. «Спартак» стал четвертой командой в истории российских первенств, завоевавшей титул за три тура до финиша. За четыре тура до конца турнира
3. «Спартак» оказался первым клубом в истории «гладких» чемпионатов России (опять же за исключением сезона-2011/12, где клубы первой восьмерки встречались друг с другом четырежды), который смог хотя бы по разу обыграть каждого из 15 соперников. А самого принципиального из них, ЦСКА — в обоих матчах, что случилось с впервые с 1999 года.
4. «Спартак» установил рекорд России XXI века по посещаемости домашних матчей — 32 760 человек за игру, уступив только «Спартаку-Алании» 1995 года. При этом его отрыв от второго места по этому показателю составил более 14 (!) тысяч человек: «Зенит» в среднем принимал по 18 557 зрителей. Прибавка у
5. «Спартак» стал первым клубом в истории первенства, который смог взять по три очка во всех домашних встречах, кроме одной — в 14 из 15. По проценту побед на своем поле с ним не может сравниться никто. И с предыдущим пунктом это самым прямым образом связано.
6. «Спартак» — последний за всю историю российских первенств чемпион по соотношению пробитых им и в его ворота пенальти: «минус 5» (2−7). Так было только в 2008 году у «Рубина»: 1−6. Сравним с «плюс 7» (8−1) у «Зенита» и «плюс 2» (4−2) у ЦСКА. Соотношение удалений у
На 25-й год чемпионатов России «Спартак» уничтожил самое вечное заклятье этого турнира — невозможность взять золото командой, которая по ходу сезона сменила главного тренера. Пусть Дмитрий Аленичев и проработал всего один тур — но проработал же! А сменивший его Массимо Каррера стал пионером среди
Что касается рекордного в истории российского футбола количества побед со счетом 1:0, то говорит оно об умении терпеть и концентрироваться, а не о незрелищности. Ведь «Спартак» — единственный в РФПЛ, кто ни разу за сезон не сыграл 0:0, тогда как у других клубов нулевых ничьих — не меньше трех.
Что же до Аленичева, то он расставил все точки над i, сказав в субботу в интервью «СЭ»: «Даже если мне предложат медаль, откажусь, не возьму… Есть Массимо, есть футболисты, которые провели выдающийся сезон. Я же ни при каких обстоятельствах этого не заслужил».
Достойные слова — в данном случае вне зависимости от времени их произнесения. Тема отсутствия его поздравления Каррере, которая стала обсуждаться после интервью итальянца «СЭ» и в итоге обернулась словами Аленичева, что он специально не хотел этого делать до окончания сезона и обязательно отправит смс сразу после окончания матча в Туле, трактуется болельщиками по-разному: одни верят, что он так все и задумал изначально, другие считают реакцией на слова Массимо. В голову человеку в любом случае не залезешь, всей правды не узнаешь.
А вот по вопросу о заслуженности медали Аленичев высказался так, что лучше и не скажешь. Аплодирую — и вижу в этой фразе возвращение к тому Аленичеву, какого мы знали до его прихода в «Спартак». И жду, когда начнется новый виток его тренерской карьеры. Он слишком молод, чтобы опускать руки.
ОСТАНЕТСЯ ЛИ У БЕРДЫЕВА МОТИВАЦИЯ РАБОТАТЬ В «РОСТОВЕ»?
В общем,
А Каррера им стал. В отличие от куда более опытных предшественников — Скалы, Лаудрупа, Эмери, Якина. Последний в своем спартаковском сезоне занял 6-е место и набрал 44 очка, отстав от золотого «Зенита» на 23 очка, а от серебряного ЦСКА — на 17. Вы верите, что это произошло всего два года назад? Как и зубодробительные майские 0:4 в первом дерби на «Открытие Арене»?
Для чемпионата России золото «Спартака» — убежден, благо.
В целом же титул «Спартака» для российского футбола вполне уместно отождествить со сменой не просто президента, а политических элит во главе той или иной страны. «Зенит» и ЦСКА — хотя и конкуренты, но клубы из одной системы координат, что подтверждают их товарищеские отношения друг с другом, негласный «пакт о ненападении» (невозможность перехода игроков из одной команды в другую), наконец, памятные прошлогодние слова президента
Поднял архивы — и бросился в глаза заголовок его интервью в номере от 23 мая прошлого года: «Великий тренер Бердыев пускай доказывает дальше, что собой представляет». Полагаю, что в еврокубках-2016/17 доказал. А неожиданное поражение в последнем туре нынешнего первенства в Оренбурге, лишившее дончан, казалось, уже добытого места в Лиге Европы, мне кажется, может иметь далеко идущие последствия. Не факт, что теперь у Бердыева останется достаточно мотивации, чтобы продолжать терпеть бесконечные организационные проблемы в Ростове.
В 2010-х чемпионаты выигрывали либо «Зенит», либо ЦСКА — каждый из них по три раза. У них самих эмоции стали притупляться, у оппонентов и их болельщиков — усиливаться ощущение, что у вершины почти все распределено, поделено и согласовано. И какую бы то ни было третью силу туда на пушечный выстрел на подпустят.
Но уже в прошлом сезоне «Ростов» оказался от титула на расстоянии одного сэйва Акинфеева. А в этом пришел «Спартак», которого не ждали. Отсюда и беспрецедентный психоз, творившийся вокруг судейства на протяжении всего чемпионата. Со всех сторон.
Подчеркнуто не участвовал в нем только один человек — Каррера. За что опять же вызывает особое уважение. На контрасте с тем же Мирчей Луческу, который возвел разговоры на эту тему на
«Спартак» не сбавил оборотов после выигрыша осенней части чемпионата. Невзирая на кажущуюся неопытность Карреры по части проведения двухмесячных зимних сборов, после перерыва
Дурное послевкусие от разгрома? По сравнению с чемпионством это — ничто. Это поражение, конечно, слегка смазало концовку. Тем не менее, когда немотивированная команда выигрывает два матча из трех, — это хороший результат. А до «Арсенала» были победа в Перми и 3:0 в
Уступать же с крупным счетом — это такая «фишка» карреровского «Спартака». Начиная с октября, команда по мелочам не разменивается: с 10-го тура — 16 побед, две ничьи и три поражения, каждое из которых — разгромное. 0:4 в Самаре, по 0:3 в Ростове и Туле. Однако вам скажет любой тренер: лучше один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1. И главное — не разгром, а то, что за ним следует.
На Самару спартаковцы ответили пятью победами и двумя ничьими, на Ростов — пятью выигрышами кряду. А Тула случилась в последнем туре. Что ж, будет стимулом на старт следующего сезона.
ОБЕДНЕВШИЙ И БЕЗЗВЕЗДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
Чтобы понять тенденции всего чемпионата, всегда полезно взглянуть на итоговую таблицу и сравнить ее с прошлогодним аналогом. И тут многое бросается в глаза.
Год назад «Зенит» забил 61 гол, «Краснодар» — 54, ЦСКА — 51. Сейчас за полтинник не вышел вообще никто, а до него добрались только питерцы. И средняя результативность всего турнира вообще резко упала — 2,13 гола за игру против 2,45 в сезоне-2015/16. А если бы не мячи в ворота обескровленной по весне «Томи», с результативностью было бы еще более туго.
Как раз только пять мячей Томску в последнем туре чуть подсластили показатель результативности «Краснодара» — между прочим, не потерявшего (в отличие от тех же «Зенита» и ЦСКА) ведущих исполнителей: теперь он по сравнению с прошлым сезоном не минус 19 голов, а минус 14. У «Зенита» минус 11, у «Ростова» и «Локо» — по минус 5, ЦСКА — минус 4. Или, например, у «Урала», который сейчас вовсе не кажется незрелищной командой — минус 15. Да почти у всех минус! За исключением двух клубов — «Амкара» с малозаметными плюс 2 и, что самое удивительное на общем фоне, вылетевших «Крыльев Советов» с плюс 11.
А теперь внимание: даже «Спартак» — и тот по результативности уступил два мяча прошлогоднему, «аленичевскому»! Это защиту чемпион изрядно подтянул, пропустив на 12 голов меньше. И то 14 из этих 27 мячей пришлись на четыре матча — с «Зенитом», «Крыльями Советов», «Ростовом» и «Арсеналом». То есть в оставшихся 26 встречах
Что же происходит? Почему в России, и без того далеко не самой результативной стране, совсем перестали забивать? Чтобы это понять, достаточно присмотреться к некоторым показателям на сайте transfermarkt.de.
Сезон-2016/17 стал первым в 2010-е годы, в котором оказался лишь один клуб, совокупная цена футболистов в котором превысила 100 миллионов евро. И то на чуть-чуть: у «Зенита» этот показатель составил 106,8 млн. И первым же за несколько лет, когда вся наша
Чтобы понять его масштаб, сравним, например, нынешнее положение дел с сезоном-2013/14. Тогда весь наш чемпионат «стоил» 1,54 миллиарда евро, то есть более чем вдвое дороже. И в нем было аж семь клубов, зашкаливших за сотню миллионов: «Зенит» — 223,6, «Анжи» — 218,5, ЦСКА — 191,4, «Спартак» — 164,7, «Динамо» — 151,1, «Рубин» — 130,3, «Локомотив» — 118,7. Все они стоили дороже нынешнего «Зенита», не говоря уже обо всех остальных!
А сегодня тот же «Спартак», стоимость всех игроков которого — 93,3 миллиона (да-да, по сравнению с временами возвращения Валерия Карпина после Эмери
Иными словами, при относительном равенстве возможностей, которое воцарилось у
Уже с трудом верится, что совсем недавно в РФПЛ выступали Халк, Это'О, Виллиан, Вальбуэна, Кураньи, Витсель, Думбья, Муса
Конечно, все эти цифры показывают, что чемпионат сейчас выиграть легче, чем несколько лет назад. Но, с другой стороны, не просто уменьшилось, а почти исчезло финансовое расслоение в группе лидеров. 30 миллионов разницы между «Зенитом» и «Краснодаром» — это вам не 135 миллионов между тем же «Зенитом» и «Спартаком» еще в прошлом сезоне, когда у питерцев имелись Халк с Витселем, а у
ВТОРОЙ ПОДРЯД НЕВЫХОД «ЗЕНИТА» В ЛЧ — ЭТО КАТАСТРОФА
Но коль скоро «Зенит»
Разумеется, Луческу в 71 год самому не хватило гибкости, чтобы оценить сложившуюся ситуацию и наладить контакт с игроками. В «Шахтере» он, убаюканный многолетним расположением Рината Ахметова, чувствовал себя царем, а перестроиться на новые реалии в таком возрасте для многих нереально.
Переходить в возрасте за 70 в совершенно новый для себя чемпионат — задача сложнейшая, и румын с ней откровенно не справился. При этом еще и вызывая все большее раздражение публики с каждым новым своим публичным комментарием. Это же надо — договориться до того, чтобы найти крайних еще и в петербуржской (!) прессе и Виталии Мутко, якобы делавшем все для победы «Спартака»! Да еще и сослаться при аргументации последнего на интервью… Андрея Червиченко.
В отличие от Карреры, который сразу понял важность для РФПЛ российского костяка в команде, Луческу в «Шахтере» всегда опирался на бразильцев, но
Уход Халка привел не к коллективизации зенитовского футбола, как грезили оптимисты, а к неспособности
Единственным удачным зимним трансфером «Зенита» стало приобретение Лунева. Помножим это на непонятное решение Луческу проводить контрольные матчи чуть ли не через день (а
И теперь «Зениту», пережившему, как теперь уже очевидно, абсолютно бессмысленный сезон, нужны очень большие перемены.
ГОНЧАРЕНКО — БЕЗУСЛОВНЫЙ УСПЕХ, ШАЛИМОВ — ВЕЗЕНИЕ
Турбулентностью «Зенита» мастерски воспользовался ЦСКА Виктора Гончаренко — тренера, который после зимней паузы сработал почти безупречно. Армейцы в последнем туре выиграли весну, забили за этот период больше всех, пропустили меньше всех.
Четыре пропущенных мяча в 13 матчах, личный рекорд Игоря Акинфеева — 19 «сухарей» (больше, 20, было только у члена тренерского штаба ЦСКА Сергея Овчинникова в бытность голкипером «Локо», но с учетом золотого матча) — мощнейшие показатели. Единственным минусом стало домашнее поражение в дерби от «Спартака» — но и та встреча при ином стечении обстоятельств могла сложиться
Да, надо понимать, что Гончаренко принял от Леонида Слуцкого сильную команду и сам, будучи определенное время его ассистентом, знал там почти всех. Но за зиму белорус перестроил в игровой модели многое, подкрутил нужные ему гайки, явно нашел в новой роли контакт с коллективом. Блестящую весну провел вернувшийся из Бразилии Витинью, решивший значительную часть проблем армейцев в атаке. И то, что именно ЦСКА, а не «Зенит», вышел в Лигу чемпионов, — исход обоснованный.
Чего, при всей симпатии к «Краснодару» и восхищении его новым стадионом, не могу сказать о «быках». В последнем туре, когда «Ростов» поражением в Оренбурге подарил место в Лиге Европы краснодарцам, Игорю Шалимову второй раз за сезон повезло. Впервые это случилось в домашнем матче группового турнира Лиги Европы против «Зальцбурга», когда хозяева не заслуживали ничьей, но зацепили ее — и обеспечили досрочный выход из группы.
Вплоть до Томска «Краснодар» весной в 12 матчах забил 11 голов. И это при наличии лучшего снайпера первенства Федора Смолова, забившего 45% голов команды (это, кстати, свидетельствует не в пользу разнообразия и непредсказуемости атакующих действий «быков»). Ну и в целом, как уже говорилось выше, — минус 14 голов по сравнению с прошлым сезоном. Зная, как владелец клуба Сергей Галицкий ценит именно эстетическую составляющую, представляю, как он это переживал.
На мой взгляд, своим шансом Шалимов воспользовался слабо. Причем речь не столько о результате (последние три сезона «быки» опускаются по одной ступеньке: 3-е, 4-е, 5-е места), сколько об игре. Зрелищный комбинационный футбол, поставленный Олегом Кононовым, с каждым месяцем исчезал, а на его месте
А вот случившийся в последнем туре невыход «Ростова» в Лигу Европы удивил. Упускать находившуюся уже в руках путевку —
Не исключено, что мы
Но вот такой на самом деле был сезон, что, кроме «Томи» (и та подавала признаки жизни!), абсолютно каждый способен был учинить сенсацию. Наименьшим качеством, как мне казалось, отличался «Арсенал» — и, сыграй «Крылья» хотя бы вничью с «Тереком», тулякам не помогли бы и 10:0 со «Спартаком». Но они «отскочили». Теперь и им, и «Оренбургу» придется делать это еще раз в «стыках». Прямо «мы с Тамарой ходим парой»: и в ФНЛ год назад «Арсенал» с «Оренбургом» (тогда еще «Газовиком») выступали вместе, и в РФПЛ, и в «стыках»….
Вообще, когда еще за тайм до конца 30-го тура ни в зоне Лиги Европы, ни по части вылета и стыков не было понятно еще вообще ничего, захотелось в пояс поклониться человеку, настоявшему и пробившему в РФС идею стыковых встреч. Благодаря этому к последнему туру остается минимум команд вообще без турнирной мотивации.
ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР? МАССИМАЛЬНО ОЧЕВИДНО!
И напоследок — о сильнейших, с моей точки зрения, фигурах этого чемпионата. Дележка которого на две части тоже на этот выбор влияет. Если судить, например, строго по весне, армеец Витинью и локомотивец Мануэл Фернандеш должны быть кандидатами. Но осенью первый в РФПЛ вообще не играл, а второй был не похож на себя нынешнего.
Очень стабильный и качественный сезон провел Акинфеев. Да и «сухих» матчей он столько никогда не проводил. Но сказать, что он сыграл в
При всей впечатляющей результативности Смолова не считаю правильным называть его именно MVP турнира. Полнейшая зависимость результата команды (и не чемпионской, а лишь четвертой) от голов одного человека — это скорее показатель эксплуатации его лучших качеств тренером, чем повод признавать форварда номером один. Это противоречит коллективной сущности футбола.
Фактически в этой же роли два предыдущих сезона был в «Спартаке» Промес — но очевидно, что нынешняя, вроде бы менее значимая для решения исхода матчей роль, зато в выигрывающей команде, ему по душе гораздо больше.
Оттого и полагаю, что лучшим должен стать игрок «Спартака» — безоговорочного чемпиона. Вопрос — кто? Как мне кажется, есть четыре примерно равных номинанта. Капитан и автор пяти (!) победных голов Глушаков. Лучший бомбардир чемпионата по системе «гол плюс пас» и третий снайпер РФПЛ Промес. Фернанду, приход которого склеил спартаковскую игру в единое целое. И суперуниверсал Зобнин, без потери качества выходивший на любой из
Я все же за Глушакова. Настоящего вожака
Ну, а о лучшем тренере, при всем уважении к классной работе Гончаренко, неуместно даже рассуждать. Это массимально очевидно!
Очевидно и то, что удержать титул «Спартаку» будет сложнее, чем взять его. Но это будет уже совсем другая история. А эта — уже написана. И ее не перечеркнешь ничем и никогда.
Игорь РАБИНЕР.
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