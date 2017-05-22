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— ЦСКА провел достаточно хороший сезон, — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе армейцев. — Было много хороших матчей, было и много игр, в которых мы владели преимуществом, но не смогли победить. Например в первом туре с «Анжи», с «Рубином» дома.

Потеря очков в таких встречах и сыграла решающую роль. Но не будем зацикливаться на этом. Турнирная таблица в конце чемпионата всегда по делу — побеждает тот, кто сильнее. Думаю, что второе место — неплохой результат.

Напомним, что ЦСКА завершил сезон на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, которое позволит армейца в следующем сезоне принять участие в Лиге чемпионов.