Игорь Акинфеев: Второе место — неплохой результат для ЦСКА
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выразил мнение, что армейцы провели неплохой сезон. По словам голкипера, на результатах команды сказались матчи, в которых
красно-синие владели преимуществом, но не сумели одержать победу.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— ЦСКА провел достаточно хороший сезон, — сказал Акинфеев в интервью
Потеря очков в таких встречах и сыграла решающую роль. Но не будем зацикливаться на этом. Турнирная таблица в конце чемпионата всегда по делу — побеждает тот, кто сильнее. Думаю, что второе место — неплохой результат.
Напомним, что ЦСКА завершил сезон на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, которое позволит армейца в следующем сезоне принять участие в Лиге чемпионов.
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