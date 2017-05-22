Сёмин: Все задачи, которые стояли перед «Локомотивом», полностью выполнены

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«Этот сезон могу назвать положительным для «Локомотива». Не каждой команде удается попасть в еврокубки, в Лигу Европы, тем более напрямую. Все задачи, которые перед нами ставились, полностью выполнены. Самое главное — сегодня у «Локомотива» есть команда. Сезон был очень сложным, но эту команду нужно сохранить и усилить. И тогда у «железнодорожников» будет заметное движение вперёд.

Пока не могу сказать, на какие позиции точно потребуется усиление. Многое будет зависеть от того, удастся ли в полном составе сохранить нынешний состав команды, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.