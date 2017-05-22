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22 мая 2017, 16:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Сёмин: Все задачи, которые стояли перед «Локомотивом», полностью выполнены

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги завершившегося сезона-2016/17 РФПЛ. «Железнодорожники» финишировали на 8-м месте и выиграли Кубок России.

Главный тренер Локомотива Юрий <span class=error>Сёмин</span> подвёл итоги завершившегося сезона-2016/17 <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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«Этот сезон могу назвать положительным для «Локомотива». Не каждой команде удается попасть в еврокубки, в Лигу Европы, тем более напрямую. Все задачи, которые перед нами ставились, полностью выполнены. Самое главное — сегодня у «Локомотива» есть команда. Сезон был очень сложным, но эту команду нужно сохранить и усилить. И тогда у «железнодорожников» будет заметное движение вперёд.

Пока не могу сказать, на какие позиции точно потребуется усиление. Многое будет зависеть от того, удастся ли в полном составе сохранить нынешний состав команды, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.

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