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22 мая 2017, 15:55 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Более 15 болельщиков было задержано после матча «Арсенал» — «Спартак»

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Более 15 болельщиков было задержано после матча чемпионата России между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком». Об этом журналистам сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

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Матч заключительного, 30-го тура чемпионата России прошел в воскресенье в Туле и завершился победой хозяев со счетом 3:0. После финального свистка несколько десятков болельщиков красно-белых прорвали ограждения и выбежали на поле, где сломали ворота и порвали сетку на сувениры. «Спартак» досрочно, за три тура до конца турнира, стал победителем чемпионата России. В играх 28-го и 29-го туров болельщики красно-белых также выбегали на поле по окончании встреч.

«В основном эксцессов не было. Правда более 15 рьяных болельщиков было задержано, теперь они будут привлечены к административной ответственности», — сказал Прядкин.

«Вы знаете, что мы со “Спартаком” планировали сделать торжественную церемонию, но видели, что все прошло достаточно сложно с учетом того, что все службы были готовы. Дай бог, что все закончилось хорошо, было зрелищное мероприятие. К сожалению, мы предвидели, что во многих городах могло повториться такое, что фанаты побегут и будут брататься со своей командой», — добавил глава лиги.

«Это не очень здорово, — продолжил он. — Александр Аркадьевич Мейтин (директор по безопасности РФПЛ) был на этом матче вчера, он отметил, что был случай с падением болельщика, но ничего серьезного. Дальше — была информация, что при взятии пробы сувенира ворот пострадала система подогрева».

21.05.2017 15:00 Зрители 18500 основной раунд: 30-й тур Арсенал
Арсенал Т 3:0 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Сергей Кирьяков Массимо Каррера
Голы
3′ Федерико Иван Расич (К. Берхамов) 19
24′ Илья Максимов (М. Александров, К. Берхамов) 78
63′ Федерико Иван Расич 19
Нереализованные пенальти
35′ Ф. Расич 19
Составы
Владимир Габулов (к) 25
Кирилл Комбаров 9
Михаил Александров 98
Максим Беляев 6
Гиа Григалава 61
Мусса Думбья 26
Федерико Иван Расич 19
Александру Бурчану 62
45′ Стоппила Сунзу 13
Александр Денисов 71
49′ Илья Максимов 78
Игорь Горбатенко 39
75′ Кантемир Берхамов 7
Игорь Шевченко 88
1 Сергей Песьяков
14 Георгий Джикия 12′
16 Сальваторе Боккетти
33 Маурисиу
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
17 Георгий Тигиев 57′
47 Роман Зобнин
19 Александр Самедов 56′
23 Дмитрий Комбаров
71 Ивелин Попов 63′
7 Джано Ананидзе
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
7 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 1
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
18 Фолы 8
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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Спартак М
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