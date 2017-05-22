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Матч заключительного, 30-го тура чемпионата России прошел в воскресенье в Туле и завершился победой хозяев со счетом 3:0. После финального свистка несколько десятков болельщиков красно-белых прорвали ограждения и выбежали на поле, где сломали ворота и порвали сетку на сувениры. «Спартак» досрочно, за три тура до конца турнира, стал победителем чемпионата России. В играх 28-го и 29-го туров болельщики красно-белых также выбегали на поле по окончании встреч.

«В основном эксцессов не было. Правда более 15 рьяных болельщиков было задержано, теперь они будут привлечены к административной ответственности», — сказал Прядкин.

«Вы знаете, что мы со “Спартаком” планировали сделать торжественную церемонию, но видели, что все прошло достаточно сложно с учетом того, что все службы были готовы. Дай бог, что все закончилось хорошо, было зрелищное мероприятие. К сожалению, мы предвидели, что во многих городах могло повториться такое, что фанаты побегут и будут брататься со своей командой», — добавил глава лиги.

«Это не очень здорово, — продолжил он. — Александр Аркадьевич Мейтин (директор по безопасности РФПЛ) был на этом матче вчера, он отметил, что был случай с падением болельщика, но ничего серьезного. Дальше — была информация, что при взятии пробы сувенира ворот пострадала система подогрева».