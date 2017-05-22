СМИ: У Луческу неплохие шансы на то, чтобы остаться в «Зените»

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Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, у румынского специалиста сохранились неплохие шансы на то, чтобы остаться у руля сине-бело-голубых, несмотря на не слишком убедительное выступление его подопечных.

По данным источника, это связано с тем, что переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера затягиваются.

Ранее СМИ сообщали о возможном расставании «Зенита» с Луческу после неудачи в Лиге Европы и чемпионате страны.

Мирча Луческу тренирует «Зенит» с 24 мая прошлого года. Его контракт рассчитан до 2018 года с возможностью продления еще на сезон.

В 2004 года он возглавил донецкий «Шахтер». Под его руководством команда восемь раз выигрывала чемпионат Украины, по шесть раз — Кубок и Суперкубок Украины. В 2009 году «Шахтер» стал обладателем Кубка УЕФА.