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22 мая 2017, 15:45 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

СМИ: У Луческу неплохие шансы на то, чтобы остаться в «Зените»

До первых чисел июня руководство петербургского «Зенита» проведет собрание, на котором обсудит итоги сезона, заслушает позицию главного тренера Мирчи Луческу и примет решение относительно дальнейшего сотрудничества со специалистом.

Это связано с тем что переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера <nobr>санкт-петербургской</nobr> команды затягиваются. Увеличить
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Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, у румынского специалиста сохранились неплохие шансы на то, чтобы остаться у руля сине-бело-голубых, несмотря на не слишком убедительное выступление его подопечных.

По данным источника, это связано с тем, что переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера затягиваются.

Ранее СМИ сообщали о возможном расставании «Зенита» с Луческу после неудачи в Лиге Европы и чемпионате страны.

Мирча Луческу тренирует «Зенит» с 24 мая прошлого года. Его контракт рассчитан до 2018 года с возможностью продления еще на сезон.

В 2004 года он возглавил донецкий «Шахтер». Под его руководством команда восемь раз выигрывала чемпионат Украины, по шесть раз — Кубок и Суперкубок Украины. В 2009 году «Шахтер» стал обладателем Кубка УЕФА.

Пост главного тренера «Зенита» освободился по окончании сезона-2015/16, когда истек срок контракта португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша.

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