СМИ: У Луческу неплохие шансы на то, чтобы остаться в «Зените»
До первых чисел июня руководство петербургского «Зенита» проведет собрание, на котором обсудит итоги сезона, заслушает позицию главного тренера Мирчи Луческу и примет решение относительно дальнейшего сотрудничества со специалистом.
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Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, у румынского специалиста сохранились неплохие шансы на то, чтобы остаться у руля
По данным источника, это связано с тем, что переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера затягиваются.
Ранее СМИ сообщали о возможном расставании «Зенита» с Луческу после неудачи в Лиге Европы и чемпионате страны.
Мирча Луческу тренирует «Зенит» с 24 мая прошлого года. Его контракт рассчитан до 2018 года с возможностью продления еще на сезон.
В 2004 года он возглавил донецкий «Шахтер». Под его руководством команда восемь раз выигрывала чемпионат Украины, по шесть раз — Кубок и Суперкубок Украины. В 2009 году «Шахтер» стал обладателем Кубка УЕФА.
Пост главного тренера «Зенита» освободился по окончании сезона-2015/16, когда истек срок контракта португальского специалиста Андре
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