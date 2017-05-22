РФПЛ обсудит с «Матч ТВ» возможность зафиксировать время показа матчей чемпионата страны

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В понедельник в Москве прошло общее собрание клубов премьер-лиги, на котором подводились итоги уходящего сезона.

«Что касается показа, то у нас еще год контракта с “Матч ТВ”, но мы уже начали переговоры по дальнейшему сотрудничеству. Клубы и президент Российского футбольного союза уже высказывали пожелания, чтобы время трансляций было стабильное и не двигалось, чтобы болельщик знал, во сколько проводится матч», — сказал Прядкин.