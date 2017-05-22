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22 мая 2017, 15:46 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФПЛ обсудит с «Матч ТВ» возможность зафиксировать время показа матчей чемпионата страны

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) обсудит с телеканалом «Матч ТВ», которому принадлежат права на показы матчей чемпионата России, вариант, при котором время трансляций игр не будет переноситься. Об этом журналистам заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

РФПЛ обсудит с Матч ТВ возможность зафиксировать время показа матчей чемпионата страны - Фото Увеличить
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В понедельник в Москве прошло общее собрание клубов премьер-лиги, на котором подводились итоги уходящего сезона.

«Что касается показа, то у нас еще год контракта с “Матч ТВ”, но мы уже начали переговоры по дальнейшему сотрудничеству. Клубы и президент Российского футбольного союза уже высказывали пожелания, чтобы время трансляций было стабильное и не двигалось, чтобы болельщик знал, во сколько проводится матч», — сказал Прядкин.
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